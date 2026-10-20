Offensive Verstärkung für den HC Ajoie. Die Jurassier verpflichten einen amerikanisch-kanadischen Stürmer.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Neuzugang beim HC Ajoie. Wie der Klub mitteilt, hat er den amerikanisch-kanadischen Spieler Logan Brown (28) verpflichtet. Er wechselt von AHL-Klub Ontario Reign nach Pruntrut.

Der Stürmer hat einen Vertrag bis Ende 2026 unterschrieben mit der Option, auch die restliche Saison für Ajoie aufzulaufen. Brown wird in den kommenden Tagen in der Schweiz eintreffen und ist spielberechtigt, sobald die letzten Formalitäten geklärt sind.

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