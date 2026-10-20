Ramona BieriRedaktorin Sport
Neuzugang beim HC Ajoie. Wie der Klub mitteilt, hat er den amerikanisch-kanadischen Spieler Logan Brown (28) verpflichtet. Er wechselt von AHL-Klub Ontario Reign nach Pruntrut.
Der Stürmer hat einen Vertrag bis Ende 2026 unterschrieben mit der Option, auch die restliche Saison für Ajoie aufzulaufen. Brown wird in den kommenden Tagen in der Schweiz eintreffen und ist spielberechtigt, sobald die letzten Formalitäten geklärt sind.
Noch näher dran am HC Ajoie
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
12
25
33
2
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Bern
11
4
20
7
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zug
8
11
16
10
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Biel
12
-6
13
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
13
-25
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs