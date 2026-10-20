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Vorerst bis Ende Jahr
Ajoie verpflichtet Stürmer aus der AHL

Offensive Verstärkung für den HC Ajoie. Die Jurassier verpflichten einen amerikanisch-kanadischen Stürmer.
Publiziert: vor 1 Minute
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Trägt neu das Ajoie-Trikot: Logan Brown.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Neuzugang beim HC Ajoie. Wie der Klub mitteilt, hat er den amerikanisch-kanadischen Spieler Logan Brown (28) verpflichtet. Er wechselt von AHL-Klub Ontario Reign nach Pruntrut.

Der Stürmer hat einen Vertrag bis Ende 2026 unterschrieben mit der Option, auch die restliche Saison für Ajoie aufzulaufen. Brown wird in den kommenden Tagen in der Schweiz eintreffen und ist spielberechtigt, sobald die letzten Formalitäten geklärt sind.

Noch näher dran am HC Ajoie
Ajoie.png

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
12
25
33
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Bern
SC Bern
11
4
20
7
SCL Tigers
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zug
EV Zug
8
11
16
10
HC Davos
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Biel
EHC Biel
12
-6
13
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
EHC Kloten
13
-25
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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