Nino Niederreiter hat das Auswärtsspiel der Winnipeg Jets gegen die New York Islanders als überzähliger Stürmer von der Tribüne aus verfolgt. Sein Team gewinnt die Partie auch ohne den Bündner mit 3:1.

Darum gehts Nino Niederreiter verfolgte den 3:1-Sieg der Winnipeg Jets bei den Islanders von der Tribüne

Kyle Connor erzielte zwei Tore und einen Assist, Goalie Stuart Skinner parierte 26 Schüsse

Edmonton verlor 2:4 gegen Seattle, Pittsburgh gewann auswärts 6:3 gegen die Buffalo Sabres

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Nach Thanksgiving ging es in der NHL wieder heiss her. Doch nicht für alle – für Nino Niederreiter bleibt die Situation in Winnipeg ungemütlich. Nachdem der Bündner zuletzt öffentlich seinen Unmut über die geringe Eiszeit geäussert hatte, muss er beim 3:1-Auswärtssieg seiner Winnipeg Jets gegen die New York Islanders als überzähliger Stürmer das Spiel erneut von der Tribüne aus verfolgen. Auf dem Eis richtet jedoch die Sturmlinie der Kanadier: Der Amerikaner Kyle Connor avanciert mit zwei Toren und einem Assist zum Matchwinner, während Goalie Stuart Skinner mit 26 Paraden (96,3 Prozent Fangquote) den Sieg für die Kanadier festhält.

In den beiden weiteren Partien der Nacht ohne Schweizer Beteiligung unterlagen die kriselnden Edmonton Oilers trotz Toren von Connor McDavid und dem deutschen Leon Draisaitl den Seattle Kraken mit 2:4, während sich die Pittsburgh Penguins bei den Buffalo Sabres gleich mit 6:3 durchsetzten.