Darum gehts
- Pius Suter trifft für St. Louis, Roman Josi gewinnt mit Nashville
- Schweizer NHL-Spieler mit gemischten Ergebnissen, Fiala assistiert für Kings
- San Jose Sharks feiern ersten Saisonsieg, Celebrini erzielt drei Tore
Beim Elftore-Spektakel zwischen den St. Louis Blues und den Utah Mammoth erzielt Pius Suter in der 26. Minute das 1:4. Mit seinem dritten Saisontor lanciert der Zürcher Stürmer eine Aufholjagd. Das Heimteam kommt nochmals auf 4:5 heran, kann die vierte Niederlage im siebten Saisonspiel jedoch nicht verhindern.
Geschlagen geben müssen sich auch Janis Moser (25) mit den Tampa Bay Lightning (2:3 gegen Chicago) und Nino Niederreiter (33) mit den Winnipeg Jets (0:3 gegen Seattle). Für Winnipeg ist es nach zuletzt fünf Siegen erst die zweite Saisonniederlage.
Josi und die Predators stoppen Negativserie
Grund zur Freude gibt es dagegen für das Team von Roman Josi (35). Nach vier Niederlagen in Folge feiern die Nashville Predators mit ihrem Berner Captain beim 2:1 gegen die Vancouver Canucks wieder einen Sieg. Besonders bemerkenswert: Zum ersten Mal nach acht direkten Duellen kann sich in dieser Paarung wieder das Heimteam durchsetzen.
Im Schweizer Duell zwischen den Dallas Stars mit Lian Bichsel (21) und den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala (29) behält Letzterer das bessere Ende für sich. Los Angeles setzt sich auswärts nach Verlängerung mit 3:2 durch. Fiala lässt sich beim 1:0 der Kings einen Assist gutschreiben.
Nun auch San Jose nicht mehr sieglos
Philipp Kurashev (26) ist zum zweiten Mal in Folge überzählig. Ohne den Schweizer Stürmer feiern die San Jose Sharks beim 6:5 nach Verlängerung gegen die New York Rangers ihren ersten Saisonsieg. Supertalent Macklin Celebrini (19) ist mit drei Toren und zwei Assists der überragende Mann des Spiels für die Sharks.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.
