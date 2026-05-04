Der nächste Schweizer ist in den NHL-Playoffs ausgeschieden. Janis Moser verliert Spiel 7 mit Tampa Bay. Und könnte nun Thema für die Nati werden. Derweil gibts in den Viertelfinals ein Torfestival zu sehen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Für Janis Moser und Tampa Bay Lightning sind die Playoffs vorbei. Sie verlieren Spiel 7 gegen die Montreal Canadiens 1:2. Dass es so knapp zwischen den beiden Teams zu und her geht, hat sich wie ein roter Faden durch die Playoff-Serie gezogen. Denn alle sieben Partien wurden mit nur einem Tor Differenz entschieden – und das gleich viermal in der Verlängerung.

Eine Zusatzschlaufe brauchts dieses Mal nicht. Das entscheidende Tor erzielt Alex Newhook in der 52. Minute. Kurz vor der ersten Pause gehen die Canadiens ein erstes Mal in Führung. Moser macht dabei eine unglückliche Figur. Ein abgelenkter Schuss trifft ihn am Bein und fliegt von dort ins eigene Tor. Kurz nach Spielhälfte gleicht Tampa Bay im Powerplay aus. Zu mehr reichts nicht.

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Mit dem Ausscheiden könnte Moser nun zum Thema für die Schweizer Nati werden. Diese befindet sich aktuell mitten in der Vorbereitung auf die Heim-WM (ab 15. Mai). In den Playoffs ist damit nur noch ein Schweizer dabei. Akira Schmid und die Vegas Golden Knights stehen in den Viertelfinals. Allerdings ist der Torhüter zuletzt jeweils überzählig gewesen.

Torfestival in Colorado

Während mit der Entscheidung zwischen Tampa Bay und Montreal die erste Runde der Playoffs abgeschlossen worden ist, hat die nächste bereits begonnen. Colorado Avalanche und die Minnesota Wild haben ihre Serie in der Nacht auf Montag mit einem Torfestival lanciert. In jedem Drittel fallen nicht weniger als fünf Tore – am Ende setzt sich Colorado 9:6 durch.