Die Carolina Hurricanes feiern mit einem 3:0 gegen die Flyers ihren fünften Playoff-Sieg in Folge. Tampa Bay mit dem Schweizer Janis Moser kämpft im Spiel 7 ums Weiterkommen.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Die Carolina Hurricanes starten mit einem 3:0-Sieg gegen die Philadelphia Flyers in die zweite Runde der NHL-Playoffs. Der 23-jährige Kanadier Logan Stankoven erweist sich mit seinen zwei Toren als Unterschiedsspieler. Es ist bereits das fünfte Playoff-Spiel in Folge, in dem er trifft.

Nach dem zuvor souveränen Weiterkommen gegen die Senators haben die Hurricanes bislang alle fünf Partien der K.o.-Phase gewonnen – als erst fünftes Team in der NHL-Geschichte. Zuvor hatten dies nur die Montreal Canadiens (1946 und 1960), die St. Louis Blues (1969) und die Minnesota North Stars (1980) geschafft.

Noch zwei Schweizer dabei

Der Schweizer Janis Moser (25) konnte am Freitag mit Tampa Bay das Playoff-Aus abwenden. Nun kämpft er am frühen Montagmorgen in Spiel 7 gegen die Canadiens um den Einzug in Runde zwei.

Mit Goalie Akira Schmid (25) ist noch ein zweiter Schweizer in den NHL-Playoffs vertreten. Beim 5:1-Sieg der Golden Knights gegen Utah stand er aber nicht im Aufgebot. In der nächsten Runde trifft das Team aus Las Vegas nun auf die Anaheim Ducks.