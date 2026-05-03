DE
FR
Abonnieren

Noch zwei NHL-Schweizer dabei
Carolina Hurricanes setzen Traumlauf in Playoffs fort

Die Carolina Hurricanes feiern mit einem 3:0 gegen die Flyers ihren fünften Playoff-Sieg in Folge. Tampa Bay mit dem Schweizer Janis Moser kämpft im Spiel 7 ums Weiterkommen.
Publiziert: 03.05.2026 um 08:57 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 16:47 Uhr
Kommentieren
1/2
Die Carolina Hurricanes legen einen Traumstart in die Playoffs hin.
Foto: AP
Pascal_Keusch_Praktikant Sport_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Pascal KeuschRedaktor Sport

Die Carolina Hurricanes starten mit einem 3:0-Sieg gegen die Philadelphia Flyers in die zweite Runde der NHL-Playoffs. Der 23-jährige Kanadier Logan Stankoven erweist sich mit seinen zwei Toren als Unterschiedsspieler. Es ist bereits das fünfte Playoff-Spiel in Folge, in dem er trifft.

Nach dem zuvor souveränen Weiterkommen gegen die Senators haben die Hurricanes bislang alle fünf Partien der K.o.-Phase gewonnen – als erst fünftes Team in der NHL-Geschichte. Zuvor hatten dies nur die Montreal Canadiens (1946 und 1960), die St. Louis Blues (1969) und die Minnesota North Stars (1980) geschafft.

Noch zwei Schweizer dabei

Der Schweizer Janis Moser (25) konnte am Freitag mit Tampa Bay das Playoff-Aus abwenden. Nun kämpft er am frühen Montagmorgen in Spiel 7 gegen die Canadiens um den Einzug in Runde zwei. 

Mehr NHL
Mosers Tampa Bay erzwingt Spiel 7 in der Verlängerung
Heisses Goalie-Duell
Mosers Tampa Bay erzwingt Spiel 7 in der Verlängerung
Bichsel fliegt mit den Dallas Stars aus den NHL-Playoffs
An die WM reist er nicht
Bichsel fliegt mit den Dallas Stars aus den NHL-Playoffs
Moser-Team steht gegen Montreal mit dem Rücken zur Wand
Ex-ZSC-Star entscheidet Spiel
Moser-Team steht vor dem Playoff-Aus
Die Rückkehr der «Broad Street Bullies»?
Philadelphia Flyers im Hoch
Die Rückkehr der «Broad Street Bullies»?

Mit Goalie Akira Schmid (25) ist noch ein zweiter Schweizer in den NHL-Playoffs vertreten. Beim 5:1-Sieg der Golden Knights gegen Utah stand er aber nicht im Aufgebot. In der nächsten Runde trifft das Team aus Las Vegas nun auf die Anaheim Ducks.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen