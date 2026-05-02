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Heisses Goalie-Duell
Mosers Tampa Bay erzwingt Spiel 7 in der Verlängerung

Der Puck will einfach nicht im Netz zappeln. Die Entscheidung in Spiel 6 der Playoff-Serie zwischen Tampa Bay und Montreal fällt in der Verlängerung. Gleichzeitig ziehen Buffalo und Vegas in die nächste Runde.
Publiziert: 02.05.2026 um 10:23 Uhr
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Aktualisiert: 02.05.2026 um 12:48 Uhr
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Janis Mosers Tampa Bay erzwingt Spiel 7 gegen Montreal.
Foto: keystone-sda.ch
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Trotz Tormangel war die 6. Partie des Playoff-Duells zwischen Janis Mosers (25) Tampa Bay und den Montreal Canadiens in der Nacht auf Samstag äusserst unterhaltsam. Bei einem Schussverhältnis von 33:30 für Tampa erlöst Gage Goncalves (25) das Team aus Florida und erzwingt mit dem einzigen Treffer des Abends in der Verlängerung das siebte Spiel in der Playoff-Serie gegen Montreal. 

Es ist kein Wunder, dass der Siegtorschütze lediglich zum drittbesten Spieler der Partie gewählt wird. Der Abend gehört nämlich den beiden Torhütern. Über drei Drittel hinweg zeigen Tampas Andrei Vasilevski (34) sowie Montreals Jakub Dobes (24) eine Parade nach der anderen. Der NHL-Schweizer Janis Moser bekommt beim Goalieduell die zweitmeiste Einsatzzeit unter den Tampa-Spielern und steht beim Siegtreffer auf dem Eis.

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Buffalo und Vegas weiter

Während Tampa Bay und Montreal die Entscheidung in Spiel sieben suchen müssen, gehen zwei Playoff-Serien in der Nacht auf Samstag zu Ende. Die Vegas Golden Knights gewinnen auswärts gegen Utah 5:1 und ziehen nach Spiel 6 in die nächste Runde. Der Schweizer Akira Schmid (25) steht dabei nicht im Aufgebot. 

Auch die Buffalo Sabres entscheiden ihre Playoff-Serie auswärts in der 6. Partie. Das Team aus dem US-Bundesstaat New York gewinnt in Boston 4:1 und zieht zum ersten Mal seit 19 Jahren in die zweite Runde der NHL-Playoffs.

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