Sieg im Spitzenspiel

In der Nacht auf Samstag hätte es in der NHL zu einem Schweizer Duell kommen können. Doch Lian Bichsel verpasst es krankheitsbedingt. Seine Dallas Stars unterliegen Nino Niederreiters Winnipeg Jets.

1/5 Die Winnipeg Jets jubeln im Spitzenspiel. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Duell der besten zwei Teams der Central Division gewinnt Winnipeg in der NHL am Freitag gegen Dallas 4:1. Die Jets mit dem Bündner Stürmer Nino Niederreiter liegen nun zehn Punkte vor den Stars. Diese haben allerdings zwei Partien weniger ausgetragen.

Dallas, das ohne den kranken Solothurner Verteidiger Lian Bichsel spielt, kommt in diesem Spitzenspiel erst in der 57. Minute zum Ehrentreffer. Die Texaner liegen ab der 27. Minute mit 0:3 in Rückstand gegen die Jets, die in dieser Saison 36 von 37 Spielen gewonnen haben, in denen sie nach zwei Dritteln führten.

Kyle Connor mit zwei Toren und einem Assist sowie Mark Scheifele mit drei Assists sind die Hauptverantwortlichen für den Erfolg von Winnipeg, Nino Niederreiter bleibt ohne Skorerpunkt. Die Kanadier führen mit 96 Punkten die Western Conference an und haben auch zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Washington Capitals, das beste Team der Eastern Conference.

