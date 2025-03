1/4 Die Vancouver Canucks feiern einen wichtigen Sieg. Foto: keystone-sda.ch

Die Vancouver Canucks sichern sich mit 4:3 nach Penaltyschiessen gegen die Calgary Flames einen wichtigen Bonuspunkt im Direktduell am Playoff-Strich. Pius Suter gelingt ein Tor.

Das Penaltyschiessen gewinnen die Canucks, obwohl Pius Suter nicht reüssiert. Suter hätte mit seinem Versuch die Partie beenden können, scheitert aber an Calgarys Goalie Dustin Wolf. Getroffen hat Suter vorher: In der 14. Minute bringt er Vancouver 1:0 in Führung, wobei er den Nachschuss nach einem eigenen Abschlussversuch aus knapp zehn Metern versenkt.

Für Suter ist es das 17. Saisontor – obwohl der Zürcher zuletzt nur in der 4. Linie (Dienstag) und 3. Linie (gegen Calgary am Mittwoch) aufgestellt worden ist. 17 Goals in einer Saison sind für Pius Suter in der NHL eine Bestleistung – obwohl noch 18 Partien ausstehen. Zuvor hatte er in seinem zweiten Jahr in der NHL (2021/22) für die Detroit Red Wings 15 Treffer erzielt, alle übrigen Saisons beendete er mit 14 Toren.

Bis zur 54. Minute liegen die Canucks mit 2:3 hinten. Elias Pettersson gleicht dann aus. Zum ersten Mal in der gesamten Saison gewinnt Vancouver ein Spiel, in dem es nach zwei Abschnitten in Rückstand liegt. Dass dies ausgerechnet gegen Calgary gelingt, ist von Bedeutung. Die Flames belegen derzeit den letzten Playoff-Platz in der Western Conference. Um diesen letzten Platz duellieren sich mit Calgary, Vancouver (je 71 Punkte), Utah und St. Louis (je 69) vier Teams.

