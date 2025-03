1/5 Die Capitals um Alexander Owetschkin (vor der Bande stehend) müssen gegen die Los Angeles Kings untendurch. Foto: keystone-sda.ch

Die Los Angeles Kings bezwingen in der NHL die Nummer 1 der Liga. Beim 3:0-Heimsieg gegen die Washington Capitals glänzt Kevin Fiala als Torschütze und Vorbereiter.

Zwei Tage vor Heiligabend hatten die Kings bei den Capitals mit 1:3 den Kürzeren gezogen. Schon damals war Fiala Torschütze gewesen. Im zweiten Duell in der laufenden Saison gegen die Mannschaft um den Russen Alexander Owetschkin sorgt der St. Galler zu Beginn des dritten Drittels mit dem 2:0 in Überzahl für die Vorentscheidung. 47 Sekunden nach Saisontreffer Nummer 25 ist Fiala auch am letzten Tor des Abends durch den Kanadier Quinton Byfield beteiligt.

Dank dem vierten Sieg hintereinander befinden sich die Kings weiterhin klar auf Playoff-Kurs. Die Capitals führen die Gesamtrangliste nunmehr wieder gemeinsam mit den Winnipeg Jets an.

Dritter Devils-Sieg in Serie

Die New Jersey Devils kommen mit dem 3:2 zu Hause gegen die Edmonton Oilers zum dritten Sieg in Folge. Die entscheidenden Szenen in Newark spielen sich in der ersten Hälfte des dritten Drittels ab. Die Devils vermögen innert 95 Sekunden auf das 1:2 durch den Kanadier Evan Bouchard zu reagieren. Der Schwede Jesper Bratt, der auch bei den anderen zwei Toren der Devils den Stock im Spiel hat, gleicht für das Heimteam aus, der Slowake Simon Nemec sorgt mit seinem ersten Treffer in der laufenden Saison für die Entscheidung.

Die Verantwortlichen der Devils hatten den 21-jährigen Nemec Anfang Februar als Ersatz für den verletzt ausfallenden Jonas Siegenthaler vom Farmteam Utica Comets in die NHL-Equipe zurückgeholt. Timo Meier ist an Bratts Tor als Vorbereiter beteiligt, Hischier ist Assistent bei Nemec' Premiere.

Eine Serie der unerfreulichen Art legen derzeit die Tampa Bay Lightning hin. Die Mannschaft mit Janis Moser bezieht mit dem 3:4 nach Penaltyschiessen bei den Philadelphia Flyers die dritte Niederlage am Stück. Moser ist einer der Vorbereiter des Ausgleichs zum 3:3 durch den Amerikaner Cam Atkinson in der ersten Phase des dritten Drittels.

