In der Nacht auf Samstag kommts in der NHL zum Schweizer Duell. Nino Niederreiter setzt sich mit Winnipeg deutlich gegen seine Landsmänner Nico Hischier und Timo Meier mit den New Jersey Devils durch.

1/5 Nico Hischier (r.) muss mit den New Jersey Devils untendurch. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Winnipeg Jets bleiben in der NHL das Mass aller Dinge. Die Kanadier feiern in der Nacht auf Samstag den zweiten Sieg in Folge, nachdem sie zuletzt ungewohnte drei Niederlagen de suite haben einstecken müssen. Der Däne Nikolaj Ehlers, Sohn von Visp-Coach Heinz Ehlers, glänzt beim 6:1-Erfolg mit drei Skorerpunkten (1 Tor, 2 Assists), womit die Jets ihren Platz als bestes Team der Liga festigen können. Nino Niederreiter bleibt bei knapp 15 Minuten Eiszeit ohne Torbeteiligung.

Für Nico Hischier und Timo Meier ist das Aufeinandertreffen mit ihrem Schweizer Kompagnon jedoch eines zum Vergessen. Beide Stürmer der New Jersey Devils, die zum dritten Mal in Serie als Verlierer vom Eis müssen, beenden die Partie mit einer Minus-3-Bilanz. Zudem teilt ihr Team mit, dass Jonas Siegenthaler, der Anfang Februar heftig in die Bande gecrasht ist, in der Regular Season nicht mehr auflaufen wird.

Wichtige Punkte für Suters Canucks

Erfolgreicher verläuft der Abend für Philipp Kurashev und Pius Suter. Kurashev kommt mit den Chicago Blackhawks, dem zweitschwächsten Team der Liga, zum dritten Sieg in den letzten vier Spielen. Der Berner Stürmer steht beim 4:3-Erfolg gegen Utah allerdings nur rund sechs Minuten auf dem Eis.

Pius Suter und die Vancouver Canucks sammeln derweil wichtige Punkte im Kampf um einen Playoff-Platz. Beim 3:1-Erfolg gegen Minnesota liefert Suter den Assist zum letzten Treffer ins leere Tor in der Schlussminute. Der Zürcher steht nun bei 13 Vorlagen in dieser Saison.

