Die entscheidende Szene: Edmonton Oilers Leon Draisaitl (Nummer 29) versenkt den Puck in der Verlängerung.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Akira Schmids Las Vegas Golden Knights stehen im Playoff-Viertelfinal der NHL bereits nach zwei Spielen mächtig unter Druck. Auch das zweite Heimspiel zum Auftakt der Serie gegen Edmonton geht in der Nacht auf Freitag verloren. Vegas unterliegt mit 4:5 nach Verlängerung.

Einmal mehr machte Leon Draisaitl den Unterschied. Der Deutsche schoss in der 16. Minute der Verlängerung mit seinem bereits sechsten Playoff-Treffer das entscheidende Tor. Die Golden Knights, bei denen der 24-jährige Schmid seit fünf Partien zumindest auf einen Teileinsatz wartet, stehen nun unter Druck. Von den Buchmachern als Favorit eingestuft, verloren sie die ersten beiden Heimspiele und müssen nun am Samstag und Montag in Edmonton die Wende herbeiführen.