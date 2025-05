NHL-Goalie spielt trotz Kopfverletzung weiter

1/6 Die Toronto Maple Leafs gewinnen das erste Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die Florida Panthers mit 5:4. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Florida Panthers verlieren knapp gegen Toronto Maple Leafs im Play-off-Viertelfinale

William Nylander erzielte das 1:0 für Toronto nach nur 33 Sekunden

Die Florida Panthers müssen zum Auftakt ihres Playoff-Viertelfinals gegen die Toronto Maple Leafs eine knappe Niederlage hinnehmen. Bereits nach 33 Sekunden erzielt William Nylander das 1:0 für die Kanadier. Nach diesem Fehlstart unterliegt der Titelverteidiger letztlich mit 4:5.

In Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie in Toronto in der Nacht auf Donnerstag stehen die Panthers, die ihre Serie in der ersten Play-off-Runde souverän mit 4:1 gegen Tampa Bay Lightning für sich entschieden hatten, nun bereits ein wenig unter Druck.

Stolarz wird zweimal am Kopf getroffen

Für mehr Gesprächsstoff sorgt nach der Partie allerdings die Verletzung von Toronto-Goalie Anthony Stolarz (31). Im ersten Drittel kassierte der US-Amerikaner einen harten Schuss gegen seine Maske, welche ihm deswegen vom Gesicht flog. In einem Video, das auf X kursiert, ist nun zu sehen, wie Stolarz kurz darauf seinen Kopf schüttelte – ein möglicher Hinweis auf eine Gehirnerschütterung.

Trotzdem blieb der Goalie auf dem Eis. Später in der Partie wurde er dann erneut im Kopfbereich getroffen – diesmal von Panthers-Stürmer Sam Bennett (28) mit einem Ellenbogenschlag auf den Hinterkopf. Nachdem Stolarz kurz liegen blieb, spielte er auch diesmal weiter. Erst zwei Minuten später, als er sich über die Bande gebeugt in einen Kübel übergab, wurde er gegen Ersatzgoalie Joseph Woll (26) ausgetauscht.

Anschliessend ist Stolarz laut Medienberichten noch während des Spiels aus dem Stadion und in ein Spital transportiert worden, wo nun weitere Untersuchungen folgen werden. Im Anschluss an die Partie ärgerte sich Toronto-Coach Craig Berube: «Ein Ellbogen gegen den Kopf, klarer kann es nicht sein. Ich weiss, dass man nicht immer alles sieht, aber das wäre eine klare Strafe.»