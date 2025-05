1/5 Nino Niederreiter trifft zum Auftakt der Playoff-Viertelfinalserie zwischen Winnipeg und Dallas. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der Playoff-Viertelfinalserie mit den zwei Schweizer Feldspielern heisst es nach dem ersten Spiel: Vorteil Lian Bichsel. Die Dallas Stars mit Bichsel gewinnen in Winnipeg gegen die Jets mit Nino Niederreiter 3:2.

Der 20-jährige Oltner Lian Bichsel spielt wieder. Das ist keine Selbstverständlichkeit, nachdem er im siebten Spiel gegen Colorado zuerst verletzt ausgeschieden und erst ganz am Schluss nochmals kurz aufs Eis zurückgekehrt ist. Und Bichsel verrichtet seinen Job als sechster Verteidiger wie immer: äusserst zuverlässig. Wenn der Solothurner auf dem Eis steht, kassiert Dallas kein Gegentor. Mit Bichsel auf dem Eis gelingt den Dallas Stars der wichtige 1:1-Ausgleich, der die Wende einleitet.

Alle fünf Goals fallen im zweiten Abschnitt innerhalb von 14 Minuten. Der Bündner Nino Niederreiter eröffnet mit seinem dritten Playoff-Tor in dieser Saison das Skore. Niederreiter trifft per Backhand-Schuss aus spitzem Winkel. Innerhalb von weniger als acht Minuten besorgt der Finne Mikko Rantanen mit drei Toren die Wende für Dallas. Schon in Spiel 7 gegen seinen früheren Klub Colorado hat Rantanen einen Hattrick erzielt. Winnipeg kann danach durch Mark Scheifele bloss noch auf 2:3 verkürzen. Die Winnipeg Jets verlieren erstmals in diesen Playoffs ein Heimspiel.

Im Osten gewinnen die Toronto Maple Leafs auch das zweite Viertelfinalspiel gegen den amtierenden Stanley-Cup-Holder Florida Panthers. Nach zweimaligem Rückstand setzen sich die Kanadier mit 4:3 durch.

