Niederreiter mitten im Wunder von Winnipeg

Die Playoffs um den Stanley Cup gehen für den Bündner Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets weiter. In extremis eliminiert Winnipeg im siebenten Achtelfinal die St. Louis Blues.

Viertelfinal-Quali in extremis gepackt

1/5 Die Winnipeg Jets gewinnen in der Nacht auf Montag gegen St. Louis mit 4:3. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Verrücktes Duell zwischen den Winnipeg Jets und den St. Louis Blues. Im letzten Achtelfinal-Duell setzen sich die Winnipeg Jets mit 4:3 in der zweiten Verlängerung durch. Adam Lowry schiesst nach 96:10 Minuten das 4:3-Siegestor.

Dramatisch verläuft in dieser Partie vor allem die Schlussphase der regulären Spielzeit. Die St. Louis Blues führen zuerst 2:0 und später bis zur 59. Minute noch 3:1. Die Winnipeg Jets retten sich mit zwei Goals ohne ihren Torhüter Connor Hellebuyck auf dem Eis in den letzten zwei Minuten noch in die Verlängerung. Wladislaw Namestnikow verkürzt 115 Sekunden vor Schluss auf 2:3.

Ryan Suter, Verteidiger der Blues, fälscht Namestnikows Hereingabe ins eigene Netz ab. Cole Perfetti realisiert schliesslich 2,2 Sekunden vor Schluss mit seinem zweiten Treffer im Spiel den 3:3-Ausgleich, in dem er einen Schuss von Kyle Connor unhaltbar abfälscht. Nino Niederreiter zeigt eine gute Leistung, er skort aber nicht. Niederreiter geht mit einer Plus-1-Bilanz vom Eis – beim Treffer zum 2:3 in der 59. Minute, der das Wunder von Winnipeg einleitet, steht er auf dem Eis.

In den Viertelfinals treffen die Winnipeg Jets auf die Dallas Stars und den Schweizer Lian Bichsel. Für die Weltmeisterschaft in Herning (Dänemark) und Stockholm ist Niederreiter somit kein Thema mehr.