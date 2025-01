Roman Josi und die Nashville Predators sorgen erneut für Spektakel. Sie geben zweimal eine komfortable Führung aus der Hand und gewinnen am Ende trotzdem gegen die San Jose Sharks.

Die Nashville Predators um Roman Josi gewinnen auch das zweite Spiel in Folge gegen die San Jose Sharks und bauen ihre Siegesserie auf fünf Spiele aus.

Zwei Tage nachdem Nashville daheim gegen San Joe nach einem Vier-Tore-Rückstand noch gewonnen hatte (7:5), siegen die Predators auswärts mit 6:5 erneut spektakulär. Sie führen 3:0 und 5:2, aber erst der Treffer des Russen Fjodor Swetschkow im Powerplay in der 49. Minute sorgt für die Entscheidung.

Im Mitteldrittel zeigen sich die Nashville Predators trotz der guten Phase, in der sie sich momentan befinden, anfällig. Innerhalb von nicht mal drei Minuten lassen sie drei Tore zu und bringen den Sieg in Gefahr, der ihnen nach dem 5:2 von Steven Stamkos sicher scheint. An jenem Powerplay-Tor ist Josi mit einem Assist beteiligt.

Suter beendet Flaute

Auch Pius Suter lässt sich einen Assist gutschreiben und kam damit zum ersten Skorerpunkt seit dem 21. Dezember. Der Zürcher Stürmer war am 1:5 der Vancouver Canucks in Edmonton beteiligt. Das kanadische Duell ging mit 6:2 an die Gastgeber.

Gute Nachrichten gibts auch für den Schweizer Youngster Lian Bichsel. Der 20-Jährige wurde vom Farmteam wieder zu den Dallas Stars in die NHL beordert. Bei der 1:2-Pleite der Texaner gegen Carolina in der Nacht auf Freitag stand Bichsel aber noch nicht im Kader.

