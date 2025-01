Schweizer Duo führt Devils aus Pleiten-Strudel

Nico Hischier und Timo Meier sind in Skorerlaune. Die beiden sind massgeblich daran beteiligt, dass die New Jersey Devils nach zuletzt vier Niederlagen wieder einmal gewinnen.

1/4 Die New Jersey Devils können doch noch gewinnen. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Auch dank drei Skorerpunkten von Nico Hischier beenden die New Jersey Devils ihre Niederlagenserie in der NHL nach vier Spielen. Dem Schweizer Captain gelingen beim 5:1-Heimsieg gegen die Boston Bruins ein Tor und zwei Assists.

Zum 22. Mal sammelt Hischier in seiner über 500 Spiele lange NHL-Karriere drei Skorerpunkte in einem Spiel. Der 26-jährige Walliser trifft im Schlussdrittel im Powerplay zum Endstand und ist im Mittelabschnitt mit zwei Assists an der besten Phase der Devils beteiligt, in der sie aus einem 0:1 ein 4:1 machen.

Timo Meier kann sich bei den beiden Toren von Dawson Mercer (zum 1:1 und 4:1) jeweils einen Skorerpunkt gutschreiben lassen.

Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Devils ist der Ausfall von Goalie Jacob Markström. Der Schwede wird nach einem Zusammenprall mit einem gegnerischen Stürmer zu Beginn des zweiten Drittels einige Zeit pausieren müssen. Dessen Ersatz, Jake Allen, stoppt alle 16 Schüsse auf sein Tor.

Heimsieg auch für Fiala

Kevin Fiala kommt mit den Los Angeles Kings ebenfalls zu einem Heimsieg. Beim 2:1 gegen die Florida Panthers lenkt der Schwede Adrian Kempe den Schuss von Fiala in 54. Minute zum Siegtreffer ins Netz.

