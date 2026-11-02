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Jets-Krise verschärft sich
Niederreiter kommt bei Rückkehr unter die Räder

Nino Niederreiter steht in der Nacht am Sonntagabend wieder einmal für die Winnipeg Jets auf dem Eis. Dies allerdings wenig erfolgreich: Für die Kanadier setzt es eine heftige Klatsche ab.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Nino Niederreiter ist zurück auf dem Eis: Gegen die Carolina Hurricanes erhält er 14 Minuten Spielzeit.
Foto: keystone-sda.ch
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die gute Nachricht kommt für Nino Niederreiter vor dem Spiel: Nach drei Partien als Überzähliger – der Bündner steht in Winnipeg auf dem Abstellgleis – darf er gegen die Carolina Hurricanes am Sonntagabend wieder einmal ran. Und erhält mit über 14 Minuten auch so viel Eiszeit wie noch nie in dieser Saison.

Für die Jets endet das Gastspiel im US-Bundesstaat North Carolina aber in einem Debakel: Gleich mit 0:7 geht die Niederreiter-Equipe gegen den amtierenden Stanley-Cup-Gewinner unter. Besonders schwer wiegt das Mitteldrittel, in dem die Jets innert rund sieben Minuten gleich vier Gegentreffer erhalten.

Damit verschärft sich die Krise Winnipegs weiter: Die Pleite in Raleigh ist bereits die neunte in Folge, wodurch die Jets in der Central Division auf Rang 7 verharren. Die Hurricanes zementieren dagegen ihre Spitzenposition in der Metropolitan Division.

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