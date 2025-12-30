Nashville siegt auch dank sehenswertem Josi-Tor

Die meisten Schweizer, die in der Nacht auf Dienstag in der NHL zum Einsatz kommen, müssen als Verlierer vom Eis. Über den Sieg freuen darf sich Roman Josi.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die schwach in die Saison gestarteten Nashville Predators mit Captain Roman Josi arbeiten sich weiter ins Mittelfeld vor. Beim 4:3-Auswärtssieg gegen Utah Mammoth trifft auch der Berner.

Für Nashville steht ein wegweisendes Spiel auf dem Programm. Will man es diese Saison noch in die Playoffs schaffen, muss das Team mit Gegnern wie den Utah Mammoth fertig werden. Das gelingt. Josi und seine Kollegen gleichen einen Eintore-Rückstand jeweils aus und wenden die Partie mit dem 4:3. Auch der Berner Routinier reiht sich unter die Torschützen ein. Beim 1:1 versenkt er den Puck mit einem Distanzschuss ins hohe Eck, der vierte Treffer des Verteidigers in dieser Saison.

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter beziehen die sechste Niederlage in Serie. Das Heimspiel gegen die Edmonton Oilers geht 1:3 verloren, obwohl die Jets mit 42:21 Torschüssen deutlich mehr Druck machen. Nino Niederreiter bleibt zum 13. Mal in Folge ohne Skorerpunkt.

Niederlagen auch für Fiala und Schmid

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala wollen ihre Auswärtsstärke gegen den Leader Colorado Avalanche nutzen. Das misslingt. Die Partie verläuft jedoch enger, als es das Resultat von 2:5 vermuten lässt. Die beiden letzten Treffer kassieren die Kings in den letzten anderthalb Minuten. Fiala lässt sich einen Assist gutschreiben und verbucht damit den 25. Skorerpunkt der Saison. Colorado feiert den achten Sieg in Serie. Nach 38 Spielen haben sie erst zweimal in der regulären Spielzeit verloren.

Akira Schmid beginnt den Abend gegen die Minnesota Wild auf der Ersatzbank der Vegas Golden Knights. Er muss mit ansehen, wie sein neuer Teamkollege Carter Hart bereits in der Startminute bezwungen wird. Es folgen vier weitere Gegentore in den nächsten 26 Minuten bei einer Fangquote von knapp 60 Prozent. Trainer Bruce Cassidy zieht beim 0:5 die Reissleine und wechselte Akira Schmid ein. Der Emmentaler bleibt ohne Gegentor und glänzt bei diesem mit 15 Paraden. Die Partie geht letztlich 2:5 verloren.

Pius Suter (St. Louis Blues) und Philipp Kurashev (San Jose Sharks) stehen verletzungsbedingt nicht im Einsatz. Suter fehlt zum ersten Mal, Kurashev bereits zum sechsten Mal.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten