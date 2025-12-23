Mosers Tampa Bay vermiest Suter das Jubiläum

In der Nacht auf Dienstag feiert ein NHL-Schweizer Jubiläum. Und das im Duell mit einem Landsmann. Von einem Sieg wird das allerdings nicht gekrönt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Jubilar Pius Suter verliert in der NHL das neueste Schweizer Duell. Der Zürcher muss sich mit den St. Louis Blues bei den Tampa Bay Lightning mit Janis Moser 1:4 geschlagen geben.

Suter bestreitet in der Nacht auf Dienstag sein 400. Spiel in Regular Seasons. Dazu kommen 13 Einsätze in den Playoffs der vorletzten Meisterschaft mit den Vancouver Canucks. Die Franchise von der Westküste Kanadas war Suters dritte Station in der NHL. Debütiert hatte er vor fünf Jahren mit den Chicago Blackhawks, die er nach einer Saison Richtung Detroit verliess. Bei den Red Wings stand er wie für die Canucks zwei Jahre unter Vertrag; der Wechsel zu den Blues folgte im vergangenen Juli.

Gegen die Lightning liegen die Blues nach neun Minuten 0:2 zurück. Justin Faulk vermag zwar im zweiten Drittel zu verkürzen, doch Tampa Bay reagiert umgehend mit dem dritten Tor. Suter ist am Treffer des Amerikaners nicht beteiligt, womit er auch in seiner persönlichen Bilanz ein weiteres Mal leer ausgeht. Der einstige Stürmer der ZSC Lions wartet seit nunmehr neun Partien auf einen Skorerpunkt. Verteidiger Moser seinerseits verlässt das Eis mit einer Plus-2-Bilanz.

Eine Niederlage setzt es auch für die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala ab. Das Team aus Kalifornien verliert das Duell zweier zuletzt kriselnder Mannschaften gegen die Columbus Blue Jackets 1:3. Für die Kings ist es die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen, die Blue Jackets haben von den vorangegangenen acht Partien nur eine gewonnen.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten