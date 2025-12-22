Roman Josi kommt in der NHL in der Nacht auf Montag als einziger Schweizer zu einem Erfolgserlebnis. Die Nashville Predators mit dem Berner Captain bezwingen die New York Rangers 2:1.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Roman Josi und die Nashville Predators feiern in der NHL den zweiten Sieg in Folge. Dadurch verbessern sie sich in der Rangliste der Western Conference auf Position 11 und nähern sich einem Playoff-Platz weiter an. Spielentscheidend ist der formstarke Filip Forsberg.

Der Schwede erzielt Mitte des zweiten Drittels das 1:0, womit er sich im achten Spiel hintereinander in die Skorerliste einträgt. Der Kanadier Steven Stamkos sorgt 48 Sekunden vor Schluss mit einem Schuss ins verwaiste Tor für die Entscheidung. Josi steht während knapp 20 Minuten auf dem Eis und am Ende mit einer Plus-1-Bilanz da.

Meier mit Comeback – Niederreiters Punkteflaute

Die New Jersey Devils, bei denen neben Nico Hischier und Jonas Siegenthaler auch wieder Timo Meier im Einsatz steht, müssen sich nach zuvor zwei Siegen den Buffalo Sabres zu Hause 1:3 geschlagen geben. Der Appenzeller hat sich für zwei Wochen aus persönlichen Gründen wegen einer familiären Angelegenheit eine Auszeit genommen und somit fünf Partien verpasst. Gegen die derzeit überzeugenden Sabres, die zum sechsten Mal hintereinander gewinnen, liegen die Devils dank eines Tores des Amerikaners Jack Hughes bis zu Beginn des zweiten Drittels 1:0 vorne.

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter finden trotz einer Aufholjagd auch gegen die Utah Mammoth nicht aus dem Tief. Das Team mit dem Bündner macht in Salt Lake City einen 0:3-Rückstand wett, musste sich aber 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben. Es war die vierte Niederlage am Stück; aus den letzten 16 Spielen resultierten lediglich drei Siege. Niederreiter wartet seit nunmehr drei Wochen und elf Spielen auf einen Skorerpunkt.

