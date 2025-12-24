Josi und Fiala lassen sich als Torschütze feiern

Zwei Schweizer reihen sich in der Nacht auf Mittwoch in die Torschützenliste der NHL ein. Nur Roman Josi konnte aber am Ende über den Sieg einer Mannschaft jubeln.

Die Nashville Predators bestätigen ihren Aufwärtstrend. Sie gewinnen bei den Minnesota Wild 3:2 nach Verlängerung, wobei Roman Josi seinen dritten Saisontreffer erzielt.

Zwölf Spiele musste er sich gedulden, nun hat es wieder einmal geklappt: In Überzahl erzielt Josi das zwischenzeitliche 2:1 und ist danach vor allem defensiv gefordert. Fast 25 Minuten steht der Berner Verteidiger auf dem Eis – und darf sich über einen weiteren Sieg seiner Mannschaft freuen. Die schwach in die Saison gestartete Franchise hat nun 10 der letzten 14 Partien für sich entschieden.

Sein bereits 13. Tor der Saison erzielt Kevin Fiala, jubeln kann er am Ende dennoch nicht. Seine Los Angeles Kings verlieren gegen die Seattle Kraken mit 2:3, es ist die sechste Niederlage in den letzten sieben Partien. Das Problem ist offensichtlich: Zum siebten Mal in Folge kommen die Kalifornier nicht über zwei Treffer hinaus.

Ähnlich harmlos präsentiert sich die Offensive der New Jersey Devils. Das Team mit dem Schweizer Trio Jonas Siegenthaler, Nico Hischier und Timo Meier verliert gegen die New York Islanders nach Führung 1:2. Beim einzigen Treffer hat Hischier den Assist gegeben.

