Nach neuem Mega-Vertrag
Moser und Tampa Bay gewinnen über Umwege

Janis Moser, der am Samstag einen neuen Vertrag unterschrieben hat, gewinnt mit den Tampa Bay Lightning gegen Montréal. Trotz komfortabler Führung muss am Ende das Penaltyschiessen über den Sieg entscheiden.
Publiziert: 07:28 Uhr
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Kommentieren
Janis Moser (l.) gewinnt mit Tampa Bay gegen Montréal, wenn auch knapper als es zunächst den Anschein machte.
  • Tampa Bay Lightning gewinnen 5:4 gegen Montréal im Penaltyschiessen
  • Janis Moser unterschrieb am Samstag neuen Achtjahresvertrag über 6,75 Mio. US-Dollar
  • Lightning liegen einen Punkt vor Canadiens und zwei hinter Detroit
Die Tampa Bay Lightning mit dem Schweizer Verteidiger Janis Moser (25) feiern ihren vierten Sieg in Serie. Beim 5:4 gegen die Montréal Canadiens fällt die Entscheidung erst im Penaltyschiessen.

Es ist ein ärgerlicher Umweg für das Team aus Florida, das im Duell mit dem Divisionsrivalen bis zur 50. Minute 4:1 führt. Den Ausgleich kassieren die Lightning vier Sekunden vor der Schlusssirene, Moser, der am Samstag seinen neuen Achtjahresvertrag (6,75 Mio. US-Dollar pro Jahr) unterschrieben hat, steht dabei auf dem Eis. Im Penaltyschiessen ist die Partie dann bereits nach vier Schützen entschieden.

Dank des Erfolgs liegen die Lightning nun einen Punkt vor den Canadiens und zwei Zähler hinter Divisionsleader Detroit, das allerdings zwei Spiele mehr absolviert hat. Das nächste Spiel steht an Silvester auf dem Programm.

keystone-sda.ch

