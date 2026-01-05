Vegas-Goalie Akira Schmid kann die Niederlage gegen Chicago nicht verhindern. Auch für das Devils-Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler setzt es eine Pleite ab.

Devils können nach Fehlstart nur einmal reagieren

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die in der Nacht auf Montag engagierten Schweizer NHL-Spieler verlassen das Eis ohne Erfolg.

Bei den Vegas Golden Knights erhält Torhüter Akira Schmid nach einer Partie auf der Bank erneut das Vertrauen. Der Emmentaler kann die fünfte Niederlage in Serie seines Teams jedoch nicht abwenden. In der Verlängerung unterliegen die Knights den Chicago Blackhawks 2:3.

Mit 17 Paraden bei 20 Schüssen kommt Schmid auf eine Fangquote von 85 Prozent. Das entspricht einem leicht unterdurchschnittlichen Wert. In dieser Saison weist der 25-Jährige nach 21 Einsätzen einen Schnitt von 89,38 Prozent sowie 2,52 Gegentoren aus.

Dank eines starken Saisonstarts bleiben die Knights im Rennen um die Playoff-Plätze und belegen in der Western Conference Platz 4. Acht Niederlagen aus den letzten neun Spielen liessen das Team jedoch ins breite Mittelfeld zurückfallen.

Die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verlieren das Heimspiel gegen die favorisierten Carolina Hurricanes 1:3. Nikolaj Ehlers, Sohn des in der Schweiz bestens bekannten Trainers Heinz Ehlers, erzielt bereits in der Startminute den Führungstreffer für Carolina. New Jersey reagiert auf den Fehlstart, auch dank eines Assists von Jonas Siegenthaler. Auf die erneute Führung der Gäste findet das Team um Captain Nico Hischier keine Antwort mehr.

Auch die Dallas Stars gehen als Verlierer vom Eis. Ohne den seit einem Monat verletzten Lian Bichsel unterliegen sie den Montreal Canadiens 3:4 nach Verlängerung.

