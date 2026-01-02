Kevin Fiala (29) verliert mit den Los Angeles Kings vor Heimpublikum im Schweizer Duell gegen die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser (25) 3:5. Als Fiala zu Beginn des Schlussdrittels im Powerplay das 3:2 erzielt, scheinen die Kalifornier auf Siegeskurs zu sein. Doch in den letzten drei Minuten drehen die Lightning die Partie mit drei Treffern.
Der Ostschweizer baut mit dem 14. Saisontreffer die Position als treffsicherster Schweizer weiter aus. Nico Hischier (26) und Timo Meier (29) stehen bislang bei elf Toren. Fiala, der sich wie Moser zusätzlich einen Assist gutschreiben lässt, belegt in der Schweizer NHL-Skorerliste mit 27 Punkten Platz 2 hinter Hischier, der bislang 31 Zähler (11 Tore/20 Assists) gesammelt hat. Der Bieler Moser feiert mit dem 100. Skorerpunkt seiner NHL-Karriere ein Jubiläum.
Josi einziger Predators-Torschütze
Die Nashville Predators geraten gegen die Seattle Kraken früh ins Hintertreffen und liegen nach zehn Minuten 0:3 zurück. Das 1:3 durch Roman Josi (35) im Powerplay verändert nichts mehr am Spielverlauf. Die Predators verlieren auswärts 1:4.
Die Winnipeg Jets bleiben das Schlusslicht der NHL. Das 6:5 der Toronto Maple Leafs bedeutet für Winnipeg die achte Niederlage in Serie. Die Jets führen zwischenzeitlich 4:1. Nino Niederreiter (33), der seit 14 Partien ohne Skorerpunkt geblieben ist, stand nicht im Aufgebot von Winnipeg.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.