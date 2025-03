Schweizer Duell in der NHL. Pius Suter trifft gegen Nino Niederreiters Jets. Am Ende muss er aber mit den Vancouver Canucks trotzdem als Verlierer vom Eis.

Die Winnipeg Jets halten ihren Nummer-1-Status in der NHL. Das Team mit Nino Niederreiter bezwingt die Vancouver Canucks mit Torschütze Pius Suter 3:1.

Die Jets erspielen sich den dritten Sieg in Folge nach Rückstand. Suter bringt die Canucks 65 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels in Front. Der Zürcher setzt damit seine produktive Phase fort. In den letzten vier Spielen bringt er es auf acht Skorerpunkte. Zwei Tore erzielt er selber, sechs weitere bereitet er vor.

Der Amerikaner Kyle Connor, der erfolgreichste Torschütze und eifrigste Punktesammler Winnipegs, gleicht Mitte des zweiten Abschnitts aus. Die weiteren zwei Treffer der bereits für die Playoffs qualifizierten Jets fallen im dritten Drittel. Niederreiter ist an allen drei Toren nicht beteiligt.

Fialas Kings mit nächstem Schritt Richtung Playoffs

In der Gesamtrangliste der Liga liegen die Jets als Spitzenreiter drei Punkte vor den Washington Capitals, die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen haben. Die Canucks dagegen müssen sich sputen, wollen sie das Saisonende nach der Regular Season verhindern. Derzeit liegen sie im Klassement der Western Conference auf Platz 9. Der Rückstand auf die vor ihnen klassierten St. Louis Blues beträgt mit einer Partie weniger sechs Punkte.

Zehn Punkte mehr als die Canucks haben derzeit die Los Angeles Kings auf dem Konto. Die Equipe mit Kevin Fiala, im Westen derzeit die Nummer 5, macht mit dem 8:1-Kantersieg gegen das Liga-Schlusslicht San Jose Sharks den nächsten Schritt Richtung Playoff-Teilnahme.

