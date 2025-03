Niederlage gegen Penguins

Trotz zweier Tore seiner Schweizer verlieren die New Jersey Devils gegen die Penguins mit 3:7.

Hischier (r.) und Meier treffen. Trotzdem verlieren die Devils 3:7. Foto: keystone-sda.ch

Timo Meier und Nico Hischier bringen die Hoffnung der Gäste auf Punkte im letzten Drittel zurück, als sie mit je einem Tor im Powerplay auf 3:4 verkürzen. Doch die Schlussphase gehört wiederum Pittsburgh, das in den letzten sechs Minuten dreimal trifft.