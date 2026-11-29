Erstes Saisontor für Kevin Fiala: Der Schweizer trifft beim 5:4-Sieg seiner Los Angeles Kings gegen Anaheim. Für die Kings ist es der dritte Sieg in Serie.

Darum gehts Fiala trifft beim 5:4 der Kings gegen Anaheim erstmals

Hischier, Siegenthaler und Josi siegen mit je einem Assist

Moser siegt mit Tampa, Suter verliert; Niederreiter ist zurück

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Kevin Fiala hat seinen ersten Saisontreffer verbucht! Der Schweizer trifft beim 5:4-Heimsieg seiner Los Angeles Kings gegen die Anaheim Ducks in der 22. Minute im Powerplay zum zwischenzeitlichen 2:1. Es ist Fialas erstes Tor seit seiner Verletzung im Februar. Für die Entscheidung sorgt Erik Haula in der 55. Minute. Für die Kings ist es bereits der dritte Sieg in Serie.

Hischier und Siegenthaler glänzen als Vorbereiter

Auch die Schweizer bei den New Jersey Devils sind erfolgreich. Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Rekordmann Timo Meier setzen sich zu Hause mit 2:1 gegen die Winnipeg Jets und Nino Niederreiter durch. Hischier und Siegenthaler lassen sich beim Führungstreffer in der 12. Minute je einen Assist gutschreiben. Meier bleibt ohne Skorerpunkt.

Erfreulich aus Schweizer Sicht: Niederreiter ist nach zweiwöchiger Pause zurück. Trotz weniger als zehn Minuten Eiszeit kommt der Bündner auf drei Torschüsse.

Moser gewinnt Schweizer Duell gegen Schmid

Im zweiten Schweizer Duell der Nacht behält J.J. Moser mit den Tampa Bay Lightning gegen die Florida Panthers die Oberhand. Tampa Bay siegt auswärts mit 2:1. Panthers-Goalie Akira Schmid wehrt 19 von 21 Schüssen ab und kommt auf eine Fangquote von 90,5 Prozent. Moser bleibt bei über 25 Minuten Eiszeit ohne Skorerpunkt.

Josi mit Assist – Suter verliert

Auch Roman Josi jubelt. Der Captain der Nashville Predators steuert beim 3:2-Auswärtssieg gegen die Detroit Red Wings einen Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 bei.

Weniger erfreulich verläuft die Nacht für Pius Suter: Seine St. Louis Blues kassieren gegen die Washington Capitals eine 1:4-Heimniederlage. Der Zürcher bleibt ohne Skorerpunkt.

Bei den Dallas Stars fehlt Lian Bichsel weiterhin verletzungsbedingt.

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