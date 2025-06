In der ersten Runde des NHL-Drafts in Los Angeles wird kein Schweizer berücksichtigt. Als Nummer eins wird ein kanadischer Verteidiger gezogen.

1/6 Der Nummer-1-Pick in diesem Jahr: Matthew Schaefer. Foto: keystone-sda.ch

Die New York Islanders haben sich an erster Stelle des diesjährigen NHL-Drafts die Dienste des 17 Jahre alten Kanadiers Matthew Schaefer gesichert. Der torgefährliche Verteidiger war bereits vor dem Draft im Peacock Theater von Los Angeles am höchsten gehandelt worden. Von den Schweizer Talenten wurde in der ersten Runde noch keiner gezogen. In den restlichen sechs Runden, die für Samstag Schweizer Zeit ab 18 Uhr angesetzt sind, dürfte sich dies noch ändern.

Center Jamiro Reber (18/Jönköping) und Torhüter Elijah Neuenschwander (18/Fribourg-Gottéron) dürften auf Schweizer Sicht die ersten Auserwählten sein. Zwei weitere Spieler von Gottéron, Verteidiger Ludvig Johnson und Stürmer Jan Dorthe, könnten an diesem Wochenende gedraftet werden.

Wenig potenzielle Superstars in diesem Jahr

«Auf diesen Moment wartet man sein ganzes Leben lang», sagt Nummer-1-Pick Schaefer, der anschliessend seiner im vergangenen Jahr an Krebs verstorbenen Mutter dankte: «Ich weiss, dass sie im Geiste bei mir ist.» Top-Pick Schaefer hatte sich zuletzt in der Ontario Hockey League bei den Erie Otters mit sieben Toren und 15 Assists in nur 17 Partien in den Vordergrund gespielt. Potenzielle Superstars wie die Top-Picks der vergangenen Jahre, Connor Bedard (2023/Chicago Blackhawks) und Macklin Celebrini (2024/San Jose Sharks) fehlten dieses Jahr im Draft.

Mit dem zweiten Pick wählten die San José Sharks den kanadischen Center Michael Misa, als dritter Spieler durfte sich der schwedische Stürmer Anton Frondell über einen NHL-Vertrag freuen.