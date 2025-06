Die Florida Panthers verteidigen ihren NHL-Titel mit einem 5:1-Sieg gegen Edmonton im sechsten Finalspiel. Sam Reinhart glänzt als Matchwinner mit vier Toren. Die Panthers sichern sich den Stanley Cup zum zweiten Mal in Folge.

1/7 Sam Reinhart küsst die Trophäe nach seinem Viererpack in Spiel 6 des Stanley-Cup-Finals. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Florida Panthers verteidigen ihren NHL-Titel. Sie gewinnen Spiel 6 der Finalserie zu Hause gegen Edmonton 5:1 und behalten den Stanley Cup in den eigenen Reihen. Matchwinner ist Sam Reinhart mit vier Toren.

Die Panthers, die sich in der Best-of-7-Serie mit 4:2 Siegen durchsetzen, sind das erste NHL-Team seit den Tampa Bay Lightning 2021, das zweimal nacheinander Meister geworden ist.

Drei Tage nach dem 5:2 in Edmonton übernimmt Florida auch im sechsten Spiel des Finals früh die Kontrolle und führt nach dem ersten Drittel 2:0. Reinhart trifft in der 5. Minute zum 1:0, 47 Sekunden vor der ersten Pause erzielt Matthew Tkachuk den zweiten Treffer. Ein Aussetzer von Oilers-Torhüter Stuart Skinner ermöglicht Reinhart im Mitteldrittel das 3:0.

Die Panthers erlauben sich kaum sichtbare Fehler und schlagen ein weiteres Mal eiskalt zu, als die Oilers ihren Goalie sieben Minuten vor Schluss vom Eis nehmen und es mit sechs Feldspielern probieren: 26 Sekunden später trifft Reinhart ins leere Tor zum 4:0. Als er beim 5:0 seinen vierten Treffer des Abends markiert, ist die Partie bereits entschieden, das 5:1 von Wassili Podkolsin ist Ergebniskosmetik.

Kanadas Warten geht weiter

Schon in der vergangenen Saison haben sich die Panthers gegen die Oilers durchgesetzt. Vor einem Jahr gewann das Team aus Florida die ersten drei Spiele, musste dann aber nach drei Niederlagen in Serie zu einem siebenten Spiel antreten. In Sunrise entschied ein 2:1 den Final und sorgte für Trauer bei den Oilers um ihren Superstar Connor McDavid.

Nach der neuerlichen Finalniederlage bleibt es dabei, dass seit den Montreal Canadiens 1993 kein kanadisches NHL-Team mehr den Stanley Cup gewonnen hat.

