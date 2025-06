In der zweiten Verlängerung Marchand erlöst Florida und gleicht Stanley-Cup-Final aus

In der regulären Spielzeit zappelt das Netz in Edmonton regelmässig. In der Verlängerung dauert es bis zur 89. Minute, ehe Florida zum 5:4 trifft und den Stanley-Cup-Final zum 1:1 ausgleicht.

Publiziert: vor 24 Minuten