Darum gehts Florida Panthers und Edmonton Oilers treffen im Stanley-Cup-Final erneut aufeinander

Matthew Tkachuk und Connor McDavid sind Schlüsselspieler für ihre Teams

Joël Hahn Redaktor Sport

Es ist angerichtet für das ultimative Eishockey-Spektakel: Die Florida Panthers und die Edmonton Oilers treffen erneut im Stanley-Cup-Final aufeinander – ein Rematch des packenden Vorjahresduells, das Florida in sieben Spielen für sich entschied. Ab dem 4. Juni kämpfen die beiden Topteams der NHL in einer Best-of-Seven-Serie um die begehrteste Trophäe im Eishockey. Blick zeigt dir, was du darüber wissen musst.

Die Ausgangslage

Die Panthers, angeführt von Captain Aleksander Barkov, streben nach ihrem zweiten Stanley-Cup-Titel in Folge. Mit Schlüsselspielern wie Matthew Tkachuk (26) und Torhüter Sergei Bobrowski (35), der bereits 2024 eine herausragende Leistung zeigte, sind sie bestens gerüstet.

Die Oilers, mit Superstar Connor McDavid (28) und dem deutschen Topskorer Leon Draisaitl (29), sinnen auf Revanche. Nach einem überzeugenden 6:3-Sieg über die Dallas Stars im Western-Conference-Final sind sie in Topform.

Was bedeutet der Gewinn des Stanley Cups?

Der Stanley Cup ist mehr als nur eine Trophäe – er ist das ultimative Symbol für Ruhm, Tradition und Unsterblichkeit im Eishockey. Wer ihn gewinnt, schreibt Geschichte. Seit 1893 wird der silberne Pokal vergeben – und kein anderer Titel im nordamerikanischen Sport hat einen vergleichbaren Kultstatus. Wer den «Cup» holt, trägt sich nicht nur in die Annalen der NHL ein, sondern auch direkt auf den Pokal selbst: Die Namen der Spieler, Trainer und Schlüsselpersonen werden eingraviert – für immer. Und als wäre das nicht genug, winkt dem Siegerteam auch ein Preisgeld von drei Millionen Schweizer Franken.

Die Stars im Fokus

Connor McDavid: Der Kapitän der Oilers erreichte kürzlich seinen 100. Playoff-Assist und ist der Motor des Teams.

Leon Draisaitl: Mit 52 Toren in der regulären Saison gewann er die Rocket Richard Trophy und ist ein Schlüsselspieler für Edmonton.

Matthew Tkachuk: Der Power-Forward der Panthers ist bekannt für seine physische Spielweise und wichtige Tore in entscheidenden Momenten.

Sergei Bobrowski: Der erfahrene Torhüter der Panthers war bereits 2024 ein entscheidender Faktor für den Titelgewinn.

Wer ist Favorit?

Als Titelverteidiger gelten die Florida Panthers erneut als Favorit. Das Team überzeugt mit einem starken Kader um Powerstürmer Tkachuk, Captain Aleksander Barkov (29) und dem überragenden Goalie Bobrowski. In den Playoffs präsentierten sich die Panthers physisch robust, defensiv stabil und offensiv brandgefährlich.

Aber Vorsicht: Die Edmonton Oilers rund um Ausnahmekönner McDavid und Draisaitl spielen ein spektakuläres, schnelles Eishockey – und verfügen über das gefährlichste Powerplay der Liga. Die Serie zwischen Florida und Edmonton verspricht Spektakel und dürfte auch eine Art Duell der Spielstile werden.

Rein statistisch haben die Panthers leicht die Nase vorn – aber im Stanley Cup Final ist alles möglich.

Spielplan

Die Serie beginnt am 5. Juni in Edmonton in der Arena Rogers Place, da die Oilers den Heimvorteil besitzen. Die Spiele der Panthers finden im Bank of America Stadium in Sunrise, einem Vorort von Fort Lauderdale, Florida, statt.

Donnerstag, 5. Juni in Edmonton

Samstag, 7. Juni in Edmonton

Dienstag, 10. Juni in Sunrise

Freitag, 13. Juni in Sunrise

Evtl. Sonntag, 15. Juni in Edmonton

Evtl. Mittwoch, 18. Juni in Sunrise

Evtl. Samstag, 21. Juni in Edmonton

Alle Spiele finden um 2 Uhr MEZ statt.