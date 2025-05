1/10 Lian Bichsel kämpft mit Dallas um den Einzug in den Playoff-Final der NHL. Foto: IMAGO/Imagn Images

Darum gehts Bichsel-Brüder Joel und Lian brauchen beide ein Comeback in ihren Sportarten

Der jüngste Bruder folgt den Spuren von NHL-Star Lian

Vater André war Handball-Nationalspieler

Björn Lindroos Redaktor Sport

Es sind heisse Tage für die Familie Bichsel. Denn sowohl für Joel (23) als auch für Lian (21) stehen am Dienstag wichtige Partien an. Jedoch in unterschiedlichen Sportarten.

Eishockeyspieler Lian steht mit seinen Dallas Stars im Playoff-Halbfinal der NHL und rennt gegen die Edmonton Oilers einem 1:2-Rückstand hinterher. In der Nacht auf Mittwoch steht um 2 Uhr Schweizer Zeit das vierte Spiel an, der Verteidiger will an seinem Assist aus Spiel 3 anknüpfen.

Der Kampf um die 2. Bundesliga

Bruder Joel steht bereits einige Stunden zuvor im Einsatz. Und auch er hofft auf ein Comeback. Der Fussballer spielt nämlich mit seinem FC Saarbrücken in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Das Hinspiel im eigenen Stadion ging mit 0:2 verloren, jetzt brauchts in Braunschweig (Dienstag, 20.30 Uhr) einen Exploit.

Wie schon im Hinspiel wird Bichsel wohl von Anfang an spielen, der Innenverteidiger absolvierte diese Saison 34 von 38 möglichen Spielen. Bichsel war im Sommer von YB nach Deutschland gewechselt, bei den Bernern konnte er sich nicht durchsetzen.

Und auch der jüngste Bichsel-Bruder ist auf dem Weg zum Profisportler. Finn (18) spielt ebenfalls Eishockey und ist Teil der Schweizer U18-Nati. Zudem spielt er in der U20 des EHC Biel.

Der Papa war Handballer

«Wir kennen so ziemlich jeden Fussballplatz und jede Eishalle in der Schweiz», sagte Vater André Bichsel einst zum Tagesanzeiger. Und tatsächlich ist auch er kein Unbekannter: Er war einst Handballspieler und absolvierte 32 Länderspiele fürs Schweizer Nationalteam.

Seinen ersten Sohn Joel habe er noch für Handball begeistern wollen, ehe er sich dem Fussball zuwandte. Bei Lian und Finn habe er es dann gar nicht mehr probiert. Ihm sei nur wichtig gewesen, dass sie einen Mannschaftssport treiben würden.

Dieses Unterfangen haben seine Söhne umgesetzt. Und wie. Am Dienstagabend soll jetzt das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte Bichsel geschrieben werden. Erst in Braunschweig, dann im über 7150 Kilometer entfernten Edmonton.