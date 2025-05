Das erste Spiel der Halbfinal-Serie in Edmonton gewinnen die Oilers gegen die Dallas Stars klar. Dadurch gehen die Kanadier mit 2:1 in Führung.

Dallas geht trotz Bichsel-Assist in Edmonton unter

Stars nun in Rücklage

Lian Bichsel (r.) von den Dallas Stars im Zweikampf mit Edmontons John Klingberg. Foto: Jason Franson

Die Edmonton Oilers gehen in der Halbfinalserie gegen die Dallas Stars in Führung. Die Kanadier gewinnen ihr erstes Heimspiel 6:1.

Mit zwei Toren und einem Assist war Zach Hyman der Mann des Spiels. Den Ehrentreffer für Dallas bereitet der Schweizer Lian Bichsel vor. Der 21-Jährige kommt auf über 15 Minuten Eiszeit und fällt trotz der klaren Niederlage mit einer guten Leistung auf.

Edmonton führt in der Halbfinalserie nun mit 2:1 Siegen und könnte im zweiten Heimspiel davonziehen. Der Traum vom erneuten Einzug in den Stanley-Cup-Final und einer möglichen Revanche ist bei den Kanadiern gross. Titelverteidiger Florida Panthers führt in seiner Halbfinal-Serie gegen die Carolina Hurricanes 3:0.

