Dallas und Bichsel kassieren gegen Edmonton das Break

Die Dallas Stars geben in den NHL-Playoffs gegen die Edmonton Oilers den Heimvorteil aus der Hand. Das Team von Lian Bichsel verliert zu Hause 0:3 und kassiert in der Halbfinalserie den 1:1-Ausgleich.

Edmontons Torhüter Stuart Skinner feierte am Freitag gegen Dallas einen Shutout. Foto: LM Otero

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Damit nahm die Heimserie der Stars, die zuvor siebenmal in Folge vor eigenem Publikum gewonnen hatten, ein abruptes Ende. Die Oilers gingen in der 6. Minute mit einem Powerplaytor in Führung und machten mit zwei Toren innerhalb von 73 Sekunden gegen Ende des Mitteldrittels den Deckel zu.

Mann des Spiels war Ryan Nugent-Hopkins. Der kanadische Center und Nummer-1-Draft von 2011 erzielte mit einem Ablenker das 1:0 und gab den entscheidenden Pass zum 3:0 in der 37. Minute, als sein Handgelenkschuss von Connor Brown entscheidende abgelenkt wurde. Edmontons Goalie Stuart Skinner feierte mit 25 Paraden seinen dritten Shutout in den Playoffs.

Lian Bichsel musste sich wenig vorwerfen lassen. Der 21-jährige Verteidiger aus Solothurn stand während knapp 13 Minuten auf dem Eis und beendete die Partie mit einer ausgeglichenen Bilanz. In der 51. Minute, als die Stars bereits mit 0:3 im Rückstand lagen, kassierte er eine Strafe ohne Folgen.

Nun geniesst Edmonton zweimal Heimvorteil. Spiel 3 findet am Sonntagabend (21 Uhr) statt.