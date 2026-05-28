NHL-Legende Claude Lemieux, der Vater von HCD-Stürmer Brendan Lemieux, ist unerwartet verstorben. Der Kanadier betreute Nati-Star Timo Meier als Agent.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Schocknachricht aus der NHL: Der vierfache Stanley-Cup-Sieger Claude Lemieux (†60) ist überraschend verstorben.

Noch in der Nacht auf Dienstag entfachte er mit einer Flamme symbolisch das Playoff-Spiel der Montreal Canadiens, bei denen er in den 80er-Jahren sieben Saisons verbrachte.

Informationen zur Todesursache gibt die NHL Alumni Association, die den Tod am Donnerstagabend vermeldet, keine heraus.

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Lemieux war Timo Meiers Agent

Lemieux, der in der Saison 2003/04 selbst zwölf NLA-Spiele für den EV Zug bestritt, hatte einen grossen Bezug zur Schweiz. Sein Sohn Brendan Lemieux (30) spielt seit letztem Jahr beim HC Davos. Bis zuletzt war Lemieux zudem der Agent von Nati-Star Timo Meier (29).

Ob der Devils-Stürmer vor dem kapitalen Viertelfinalspiel gegen Schweden vom Verlust erfahren hat, ist nicht bekannt.

Neben Brendan hinterlässt Lemieux seine Frau Deborah und drei weitere Kinder Claudia, Michael und Christopher. Die NHL-Familie drückt der Familie in einer Medienmitteilung ihr herzliches Mitgefühl aus.

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