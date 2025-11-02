Zwei Schweizer führen ihre Teams zum Sieg

Erfolgreiche Schweizer in der NHL. Mit Nico Hischier und Philipp Kurashev sind gleich zwei massgeblich daran beteiligt, dass ihr Team das Eis als Sieger verlässt.

Der Schweizer Captain und Torschütze Nico Hischier bringt die New Jersey Devils nach zwei Niederlagen wieder zurück auf die Siegesstrasse und an die Tabellenspitze der Eastern Conference der NHL.

Der Walliser fackelt im Schweizer Duell gegen die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala nicht lange. Schon in der 2. Spielminute eröffnet er das Skore, indem er einen Distanzschuss entscheidend ablenkt.

Mit dem dritten Treffer in der laufenden Meisterschaft konsolidiert Hischier die Führung in der Schweizer Skorerliste. Mit elf Punkten (3 Tore/8 Assists) führt er vor Team-Kollege Timo Meier und Fiala, die in diesem Spiel beide leer ausgehen. Dafür erhält der Verteidiger Jonas Siegenthaler in den Reihen der Devils noch einen Assist gutgeschrieben.

Kurashev als Matchwinner

Hischier bleibt nicht der einzige Schweizer Torschütze in der Nacht auf Sonntag, in der nahezu alle hiesigen Söldner im Einsatz stehen. Philipp Kurashev trifft für die San Jose Sharks sogar zweimal – der erste Doppelpack seit März 2024. Unter anderem versenkt er den Puck in der Verlängerung mit dem Siegtreffer zum 3:2 gegen Colorado Avalanche, den Leader der Western Conference.

Kurashev ist im Hoch. In den letzten drei Partien gelangen ihm vier Tore. Dank seinen Treffern lösen sich die Sharks nun auch nach und nach vom Tabellenende. Kurashev hat in der noch jungen Saison nun schon fünfmal getroffen – gleich oft wie Fiala.

