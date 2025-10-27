Kevin Fiala trifft für die Los Angeles Kings am Sonntagabend Ortszeit als einziger Schweizer in der NHL. Die Devils mit einem Schweizer Trio feiern derweil den achten Sieg in Serie.

1/4 Kevin Fiala klatscht mit seinen Teamkollegen ab. Foto: AP

Darum gehts Kevin Fiala erzielt Tor für Kings, fünfter Punktegewinn in Folge

Schweizer Spieler Meier, Hischier und Siegenthaler erfolgreich für New Jersey Devils

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Beim 3:1-Erfolg gegen die Chicago Blackhawks erzielt Kevin Fiala das Tor zur 2:1-Führung im Mitteldrittel. Und das absolut sehenswert: Der 29-Jährige erwischt Chicago-Goalie Söderblom per Buebetrickli. Die Kings feiern damit ihren fünften Punktegewinn in Folge.

Neben Fiala darf sich auch Timo Meier für die New Jersey Devils über einen Skorerpunkt freuen. Der Herisauer bereitet den Treffer von Arseny Gritsyuk zur 1:0-Führung gegen Colorado Avalanche vor. Schliesslich entscheiden die Devils, für die auch noch die Schweizer Nico Hischier und Jonas Siegenthaler auf dem Eis stehen, die Partie in der Verlängerung mit 4:3. Es ist der achte Triumph in Serie für die Devils.

Ebenfalls einen Sieg nach Verlängerung verbuchen die San Jose Sharks. Philipp Kurashev erobert dabei nach 11:15 Minuten den Puck und verhilft William Eklund damit zum Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2. Schliesslich resultiert gegen Minnesota Wild ein 6:5-Sieg.

Siege für Bichsel und Moser

Lian Bichsel feiert mit den Dallas Stars einen 3:2-Sieg gegen die Nashville Predators. Diese müssen wegen einer Oberkörperverletzung für einige Wochen auf ihren Captain, den Berner Roman Josi, verzichten.

Nicht siegreich ist hingegen Nino Niederreiter. Mit den Winnipeg Jets verliert er mit 2:3 gegen Utah Mammoth. Zudem gewinnt Janis Moser mit Tampa Bay Lightning mit 2:1 gegen die Vegas Golden Knights. Für die Knights ist Akira Schmid lediglich Ersatzgoalie.

