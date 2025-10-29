In der Nacht auf Mittwoch stehen in der NHL bis auf den verletzten Roman Josi sämtliche Schweizer im Einsatz. Nino Niederreiter und Philipp Kurashev reihen sich unter die Torschützen, während die Siegesserie der Devils-Schweizer reisst.

Das Schweizer Trio bei den New Jersey Devils erwischt einen wenig erfreulichen Abend. Nach acht Siegen in Folge endet die Erfolgsserie der Mannschaft um Captain Nico Hischier abrupt. Drei Tage nach dem 4:3 nach Verlängerung im Heimspiel gegen die Colorado Avalanche ist das Team bei der Revanche in Denver chancenlos. Zur Spielhälfte liegen die Devils bereits 0:5 zurück, ehe sie mit vier Treffern innerhalb von etwas mehr als vier Minuten auf 4:5 verkürzen.

Doch dann leistet sich Timo Meier eine Strafe, die zum 6:4 für das Heimteam führt. Zuvor hat der Appenzeller Stürmer im Zusammenspiel mit Hischier das dritte Tor der Devils herrlich vorbereitet. Am Ende setzt sich Colorado deutlich mit 8:4 durch. Jonas Siegenthaler beendet die Partie mit einer Minus-1-Bilanz, Hischier stand bei Plus-1, Meier ausgeglichen.

Niederreiter und Kurashev treffen

Nino Niederreiter erzielt beim 4:3-Auswärtssieg der Winnipeg Jets nach Verlängerung gegen die Minnesota Wild sein drittes Tor in dieser Saison. Die Jets geben zunächst eine 2:0-Führung preis und liegen zu Beginn des Schlussdrittels 2:3 zurück. Dann sorgt der Bündner Stürmer mit seinem Ausgleich für eine Verlängerung, in der Kyle Connor nach nur 46 Sekunden den entscheidenden Treffer erzielt und Winnipeg den Zusatzpunkt sichert.

Auch Philipp Kurashev darf sich über einen Torerfolg freuen. Der Oltner Stürmer erzielt beim 3:4 der San Jose Sharks gegen die Los Angeles Kings sein zweites Saisontor. Er verkürzt im Schweizer Duell mit Kevin Fiala in der 38. Minute auf 2:3. Im Schlussdrittel bereitet Kurashev im Powerplay den 3:3-Ausgleich vor. Zum dritten Saisonsieg im zehnten Spiel reicht es für San Jose trotz deutlich besserem Schussverhältnis (41:14) aber nicht.

Niederlagenserie für Suters Blues geht weiter

Über einen Sieg freuen kann sich dagegen Akira Schmid. Der Emmentaler Goalie zeigt beim 6:3-Auswärtserfolg der Vegas Golden Knights gegen die Carolina Hurricanes 21 Paraden und ermöglicht seinem Team damit eine Aufholjagd. Die Gäste liegen zu Beginn des Schlussdrittels 2:3 zurück, ehe sie die Partie noch zu ihren Gunsten drehen.

Eine Niederlage trotz Skorerpunkt setzt es für Pius Suter ab. Der Zürcher Stürmer verliert mit den St. Louis Blues zu Hause gegen die Detroit Red Wings 2:5. Suter gibt beim Tor zum 2:4 der Gastgeber den entscheidenden Pass. St. Louis verliert bereits zum fünften Mal in Folge.

Siege feiern Lian Bichsel mit den Dallas Stars (1:0 gegen Washington) und Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning (5:2 in Nashville). Roman Josi fehlt bei den Predators weiterhin verletzt.

