DE
FR
Abonnieren

Er liefert Skorerpunkt
Roman Josis Predators bestätigen Aufwärtstrend

Roman Josi steuert zum deutlichen Sieg seiner Predators gegen die Flames einen Assist bei. Lian Bichsel von den Dallas Stars fällt derweil mehrere Wochen aus und muss womöglich operiert werden.
Publiziert: 07:04 Uhr
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/4
Roman Josi (r.) stzeuert zum 5:1-Sieg gegen die New York Rangers einen Assist bei.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Lian Bichsel verletzt, Roman Josi feiert Sieg mit Nashville Predators
  • Bichsel fällt nach Verletzung voraussichtlich sechs bis acht Wochen aus
  • Nashville Predators gewinnen 5:1 gegen Calgary Flames, Josi mit Assist
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Während Lian Bichsel verletzt pausieren muss und den Dallas Stars fehlt, feiert Roman Josi mit den Nashville Predators einen souveränen Sieg.

Nachdem Lian Bichsel am Sonntagabend Ortszeit verletzt ausgewechselt wurde, steht er am Dienstag in der Partie gegen die New York Rangers nicht im Kader. «Bichsel wird ausfallen und wahrscheinlich operiert werden», bestätigt der Trainer der Stars, Glen Gulutzan, auf der offiziellen NHL-Website vor der Partie. «Wir gehen von sicher sechs bis acht Wochen aus», so Gulutzan weiter.

Stars gewinnen trotz Sorge um Schweizer Lian Bichsel
0:25
Grosse Schmerzen bei NHL-Star:Bichsel knallt in Bande und humpelt dann vom Eis

Bichsel hielt sich, nachdem er im Spiel gegen die Ottawa Senators in die Bande geprallt war, sofort seinen linken Unterschenkel und musste für den Gang in die Kabine gestützt werden. Die Partie am Dienstagabend Ortszeit gegen die Rangers geht ohne Bichsel schliesslich mit 2:3 in der Verlängerung verloren.

Mehr zur NHL
Bichsel verletzt sich bei Dallas-Sieg und humpelt in Kabine
Mit Video
Sorge um Schweizer NHL-Star
Bichsel verletzt sich bei Dallas-Sieg und humpelt in Kabine
Siegenthaler muss wegen komischer Trikot-Regel unter die Dusche
1:09
Bei Prügelei flog er auf
Siegenthaler muss wegen komischer Trikot-Regel unter die Dusche
Zwei Schweizer Tore können Devils-Pleite nicht verhindern
Mit Video
Auch Niederreiter verliert
Zwei Schweizer Tore können Devils-Pleite nicht verhindern
Niederreiter-Gala gegen Josi
Pleiten-Serie beendet
Niederreiter-Gala gegen Josi

Josi assistiert bei Predators-Sieg

Einen in dieser Saison seltenen Sieg feiern hingegen Roman Josi mit den Nashville Predators. Gegen die Calgary Flames holen sie einen souveränen 5:1-Sieg. Der Berner ist beim dritten Goal, das im zweiten Drittel fällt, einer der Assistgeber. Der Saisonstart ging bei den Predators schief. Aus den letzten vier Partien holten sie nun aber drei Siege. Dennoch verbleibt man auf dem zweitletzten Tabellenplatz der Western Conference. 

Weniger erfolgreich endet die Partie für Janis Moser und Tampa Bay Lightning. Gegen die New York Islanders resultiert eine knappe 1:2-Niederlage.

Gar nicht zum Einsatz kommt derweil Akira Schmid. In der Partie seiner Vegas Golden Knights gegen die Chicago Blackhawks muss der Goalie Carter Hart den Vortritt lassen. Die Golden Knights setzen sich im Penaltyschiessen schliesslich mit 4:3 durch.

keystone-sda.ch
Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

keystone-sda.ch

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

Hier gehts zu den Resultaten
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen