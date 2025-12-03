Roman Josi steuert zum deutlichen Sieg seiner Predators gegen die Flames einen Assist bei. Lian Bichsel von den Dallas Stars fällt derweil mehrere Wochen aus und muss womöglich operiert werden.

Während Lian Bichsel verletzt pausieren muss und den Dallas Stars fehlt, feiert Roman Josi mit den Nashville Predators einen souveränen Sieg.

Nachdem Lian Bichsel am Sonntagabend Ortszeit verletzt ausgewechselt wurde, steht er am Dienstag in der Partie gegen die New York Rangers nicht im Kader. «Bichsel wird ausfallen und wahrscheinlich operiert werden», bestätigt der Trainer der Stars, Glen Gulutzan, auf der offiziellen NHL-Website vor der Partie. «Wir gehen von sicher sechs bis acht Wochen aus», so Gulutzan weiter.

Bichsel hielt sich, nachdem er im Spiel gegen die Ottawa Senators in die Bande geprallt war, sofort seinen linken Unterschenkel und musste für den Gang in die Kabine gestützt werden. Die Partie am Dienstagabend Ortszeit gegen die Rangers geht ohne Bichsel schliesslich mit 2:3 in der Verlängerung verloren.

Josi assistiert bei Predators-Sieg

Einen in dieser Saison seltenen Sieg feiern hingegen Roman Josi mit den Nashville Predators. Gegen die Calgary Flames holen sie einen souveränen 5:1-Sieg. Der Berner ist beim dritten Goal, das im zweiten Drittel fällt, einer der Assistgeber. Der Saisonstart ging bei den Predators schief. Aus den letzten vier Partien holten sie nun aber drei Siege. Dennoch verbleibt man auf dem zweitletzten Tabellenplatz der Western Conference.

Weniger erfolgreich endet die Partie für Janis Moser und Tampa Bay Lightning. Gegen die New York Islanders resultiert eine knappe 1:2-Niederlage.

Gar nicht zum Einsatz kommt derweil Akira Schmid. In der Partie seiner Vegas Golden Knights gegen die Chicago Blackhawks muss der Goalie Carter Hart den Vortritt lassen. Die Golden Knights setzen sich im Penaltyschiessen schliesslich mit 4:3 durch.

