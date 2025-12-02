Zwei Schweizer Tore können Devils-Pleite nicht verhindern

Nico Hischier und Timo Meier treffen beide für die New Jersey Devils. Trotzdem gibts gegen die Columbius Blue Jackets die zweite Niederlage in Serie.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Den Schweizer Eishockeyspieler in der NHL läuft es am Montagabend Ortszeit nicht wunschgemäss. Einzig Philipp Kurashev holt einen Sieg. Trotz Niederlage können sich einige immerhin über Skorerpunkte freuen.

Die New Jersey Devils mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verlieren gegen die Columbus Blue Jackets 3:5. Zwar beginnt die Partie aus Schweizer Sicht gut, mit einem Goal von Nico Hischier, der für die Devils schon früh auf 1:0 stellt.

Nach einem zweiten frühen Tor der Devils will es der Mannschaft dann aber lange nicht mehr gelingen, zu punkten. Die Jackets stellen auf 4:2, ehe Timo Meier mit Hischier als einer der Assistgeber noch einmal verkürzt. Doch die Devils können die Niederlage nicht mehr abwenden, stattdessen treffen die Blue Jackets ein fünftes und letztes Mal. Die Devils bleiben nach der zweiten Niederlage in Folge auf dem dritten Rang der Eastern Conference.

Niederreiter verliert, Kurashev siegt

Ebenfalls fünf Gegentore muss Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets hinnehmen. Gegen die Buffalo Sabres trifft das Team des 33-Jährigen selbst nur ein einziges Mal, die Partie endet mit einer klaren 1:5-Niederlage.

Philipp Kurashev feiert mit den San Jose Sharks am Montagabend Ortszeit als einziger Schweizer in der NHL einen souveränen 6:3-Sieg gegen Utah Mammoth.

Der Berner ist dabei einer der Assistgeber zur 2:0-Führung im ersten Drittel. Diese geben die Sharks in der Folge auch nicht mehr ab. Nach einem starken Mitteldrittel, in dem den Sharks drei Tore gelingen, sie selbst aber keines kassieren, verkürzt Lawson Crouse für Utah im Schlussabschnitt zwar noch einmal. In Gefahr bringt das den Sieg der Sharks aber nicht.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten