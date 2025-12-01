Die Dallas Stars gewinnen gegen die Ottawa Senators zwar 6:1, verlieren aber Lian Bichsel. Der Schweizer Verteidiger kann nach einer Bandenkollision nicht mehr weiterspielen.

In der Nacht auf Montag steht in der NHL nur ein Schweizer auf dem Eis – dies allerdings nur eine halbe Partie lang. Die Dallas Stars mit Lian Bichsel (21) gewinnen souverän mit 6:1 gegen die Ottawa Senators, der Schweizer muss aber im Mitteldrittel verletzt in die Kabine.

Nach einem Check von Fabian Zetterlund (26) crasht Bichsel in die Bande, geht zu Boden, zieht schnell seinen Handschuh ab und hält sich am linken Unterschenkel. Der Solothurner humpelt daraufhin in die Kabine und muss von Betreuern gestützt werden.

«Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie wir im ersten Moment gedacht haben. Wir hoffen auf gute Nachrichten», sagt Headcoach Glen Gulutzan (54) nach dem Spiel. Bichsel soll am Montag genauer untersucht werden. Im Mai 2023 erlitt der Verteidiger bei einer Partie der Schweizer Nati im Rahmen der Euro Hockey Tour einen Bruch des linken Knöchels. Fans sorgen sich nun, dass es nicht wieder den linken Knöchel erwischt hat.

Zum Sportlichen: Während das erste Drittel torlos endet, setzen sich die Stars bereits im Mitteldrittel mit 3:1 ab. Spätestens als der Kanadier Wyatt Johnston fünf Minuten vor Schluss seinen dritten Treffer des Abends erzielt, und auf den 6:1-Endstand stellt, ist die Partie entschieden.

