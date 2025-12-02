Siegenthaler muss wegen komischer Trikot-Regel unter die Dusche
Im Spiel gegen Columbus liefert sich New-Jersey-Verteidiger Jonas Siegenthaler eine ruppige Prügelei mit einem Gegenspieler. Der Schweizer muss danach unter die Dusche. Der Grund dafür ist aber nicht die Prügelei, sondern ein Regel-Detail zum Trikot des Devils-Söldners.
Publiziert: vor 48 Minuten
Teilen
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.