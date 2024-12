1/5 Ottawa-Captain Brady Tkachuk wurde im November 2021 von seinem Gegenspieler Brendan Lemieux (LA Kings) zweimal in die Hand gebissen. Foto: NHLI via Getty Images

Brendan Lemieux hat nicht nur einen grossen Eishockey-Nachnamen. Ihm eilt auch ein Ruf voraus. Denn der 28-jährige Stürmer hat besonderen Biss.

Bezeugen kann das Ottawa-Captain Brady Tkachuk (25) besonders gut, wie eine Szene von November 2021 zeigt: Nach einem Gerangel mit dem damaligen Kings-Stürmer Lemieux ist Tkachuk plötzlich ausser sich: «Er hat mich gebissen, er hat mich verdammt noch mal gebissen!»

Die beiden NHL-Stars liefern sich daraufhin auf der Strafbank noch ein langes Wortgefecht, bevor Lemieux von den Refs unter die Dusche geschickt wird. Die Konsequenzen für den Kanadier werden dann noch happiger: Er wird für seine Beiss-Attacke für fünf Spiele gesperrt und muss eine Busse von umgerechnet rund 34’000 Franken abdrücken.

«Das Feigste, was jemand tun kann»

Passiert ist alles in der Schlussphase des Duells zwischen Los Angeles und Ottawa. Kings-Spieler Blake Lizotte deckt Senators-Goalie Filip Gustavsson beim Bremsen mit Schnee ein. Das passt Captain Tkachuk überhaupt nicht, er gibt ihm dafür ein paar Schubser mit auf den Weg. Da mischt sich plötzlich Lemieux ein, der Tkachuk zu Boden reisst.

Im Gerangel auf dem Eis, dem ein Linesman Herr zu werden versucht, beisst der neue Stürmer der Davoser seinen Gegner einmal in jede Hand. Der US-Stürmer ist fassungslos, zeigt den Schiedsrichtern die gut sichtbaren und blutenden Beiss-Abdrücke. Nach dem Spiel setzt der Starstürmer zu einer Schimpftirade an. «Das war das Feigste, was jemand tun kann. Der Typ ist eine Witzfigur und ein schlechter Teamkollege. Kinder machen das nicht einmal mehr. Babys machen das. Ich weiss nicht, was er sich dabei gedacht hat, er ist einfach ein kompletter Blödmann.»

Und Lemieux selbst? Er deutet schon auf der Strafbank an, dass ihm Tkachuk den Finger ins Auge drückt habe. Darüber reden tut der 28-Jährige ein Jahr später in einem Podcast: «Wenn einem jemand die Finger in die Augen steckt, hat man keine grosse Wahl. Ob ich ihn gebissen habe oder ob mein Mund offen stand oder was auch immer die Leute sagen wollen, das ist in Ordnung. Es ist mir egal.» Aber was ihm wichtig sei, seien seine Augen. «Ich stehe für mich selbst ein und für meine Teamkollegen.» Künftig für seine Davoser.