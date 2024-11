Paul Bissonnette ist in seinem Stamm-Restaurant, als er sieht, wie Betrunkene sich daneben verhalten. Der Ex-Hockeyprofi schreitet sofort ein – und wird in eine Schlägerei verwickelt.

1/6 Paul Bissonnette (r.) war sich auf dem Eis nie für einen Faustkampf zu schade. Foto: Keystone

Auf einen Blick Ex-NHL-Profi Bissonnette in Schlägerei verwickelt

Verteidigt Restaurant-Personal gegen Betrunkene

Mit Glück verletzt sich Bissonnette nicht schwer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Im NHL-Draft 2003 wurde Paul Bissonnette (39) in der 4. Runde an 121. Position von den Pittsburgh Penguins gezogen. Auf dem Eis machte er sich als Strafen-Sammler – auch wegen Faustkämpfen – einen Namen. Der Kanadier kassierte in 202 NHL-Partien 340 Strafminuten, in der AHL waren es 653 in 270 Partien.

Seine Karriere beendete er 2017, inzwischen ist er als TV-Experte tätig. Wie man sich mit den Fäusten wehrt, hat Bissonette allerdings nicht verlernt. Erst kürzlich war er in eine Schlägerei verwickelt. In einem Video auf der Plattform X schildert er, was passiert ist. Er sass in seinem Stamm-Restaurant, als er mitbekam, wie sich eine Gruppe Betrunkener daneben verhielt. Einer wurde aufgefordert, das Restaurant zu verlassen. Doch stattdessen ging er den Manager an.

«Es ist ein Familienrestaurant. Ich glaube nicht, dass jemand da war, der ihm hätte helfen können», erzählt Bissonnette. «Also ging ich hinüber, packte den Mann am Arm und sagte: ‹Sir, wenn Sie das Personal weiterhin belästigen und angreifen, bekommen wir Probleme.›» Danach eskalierte die Situation. «Bevor ich wusste, was passiert, wurde ich von etwa vier Typen angegriffen», geht Bissonnette im Podcast «Spittin' Chiclets» ausführlicher darauf ein.

Tritte gegen Kopf ohne Folgen

«Ich teile Schläge aus und stecke Schläge ein. Ich werde gegen die Bar gedrückt und mein Shirt wird zerrissen.» Der Kampf startete in der Bar und wurde auf dem Parkplatz fortgesetzt. «Ich musste mich gegen fünf bis sieben Männer verteidigen, war mehrmals am Boden.» Bissonnette teilte aber auch mächtig aus. Nachdem einer der Betrunkenen einen Restaurant-Mitarbeiter gegen ein Auto gedrückt hatte, «habe ich ihn mit einer schönen Rechten erwischt und er ist sofort eingeknickt».

Blöd nur, dass diese Aktion dessen Kollegen noch aggressiver machte. Sie gingen auf den Ex-NHL-Profi los, warfen ihn zu Boden und traten gegen Kopf und Nacken. Mit viel Glück wird Bissonnette dabei nicht schwer verletzt – auch weil er Schutz suchte und die Polizei schnell eintraf. Sechs Personen wurden verhaftet. Und Bissonnette ist vor allem eines: wütend. Das Verhalten der Betrunkenen sei für ein Familienrestaurant inakzeptabel gewesen.