Suters Canucks jagen nach Sieg in Boston den Klubrekord

Pius Suter und die Vancouver Canucks gewinnen in der NHL bei den Boston Bruins 2:0 und setzen ihren Aufwärtstrend fort.

Den goldenen Treffer im Duell der beiden Neuntplatzierten der Eastern und Western Conference erzielt Jake DeBrusk, der frühere Boston-Akteur, in der 26. Minute im Powerplay. Die Canucks zeigen sich im TD Garden von Boston äusserst effizient, verzeichnen sie in der Partie doch lediglich 15 Abschlüsse aufs Tor.

Ihr finnischer Goalie Kevin Lankinen pariert derweil 32 Schüsse für seinen zweiten Shutout der Saison. Pius Suter steht für Vancouver knapp 17 Minuten im Einsatz und liefert seinen vierten Assist der Saison beim Treffer von Conor Garland in der Schlussminute ins leere Tor.

Für die Kanadier ist es der zweite Sieg in Folge und der siebte in den letzten elf Partien. Auswärts konnten die Canucks zuletzt besonders brillieren, feierten sie in Boston doch bereits den achten Sieg de suite. Zum Klubrekord aus dem Jahr 2011 fehlt noch ein Sieg.