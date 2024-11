In seiner halbstündigen Dankesrede grüsst NHL-Legende Joe Thornton aus San José auch seine Freunde in der Schweiz. Sein einstiger HCD-Trainer Arno Del Curto ist live dabei, als die Nummer 19 unters Hallendach gezogen wird.

Auf einen Blick Joe Thornton geehrt: Trikot mit Nummer 19 unters Hallendach gezogen

NHL-Legende dankt Familie, Ex-Teamkollegen und Schweizer Frau Tabea

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Sein Anzug glitzert, er strahlt, doch die Augen von Joe Thornton füllen sich auch immer wieder mit Tränen. Die Stürmer-Legende hält eine halbstündige Dankesrede. Der Grund: In San José wird am Samstag ein überdimensionales Tenü mit seiner Nummer 19 unters Hallendach gezogen vor dem Duell gegen Buffalo. Er ist erst der zweite Sharks-Spieler, dem diese Ehre zuteilwird nach seinem Ex-Teamkollegen und engen Freund Patrick Marleau (45) und dessen Nummer 12.

Auch bei Marleau bleibt kein Auge trocken, als Thornton einstigen Teamkollegen, Klub-Mitarbeitern, seiner Familie, seinen Liebsten dankt. Bei wichtigen Menschen hängt der 45-Jährige eine kleine Anekdote an, verrät Spitznamen seiner Ex-Mitspieler, wie zum Beispiel Mirco Müllers (Lugano) «The Beautiful», der Schöne. Zwischen seinen Lachern seufzt Thornton immer wieder, wenn sich die Gefühle melden und er die Tränen zurückhalten muss. Und natürlich gehen seine Dankesgrüsse auch in die Schweiz.

Sein spezieller Bezug zu unserem Land ist bekannt: In den Lockout-Saisons 2004/05 und 2012/13 zaubert der Kanadier für den HC Davos. Sein damaliger Trainer Arno Del Curto (68) sitzt bei der Zeremonie in Kalifornien in der vordersten Reihe und winkt, als Thornton erzählt, dass er ihm stundenlang zuhören könnte, wenn Del Curto über Eishockey philosophiert.

Liebesgeschichte startete in Davos

Viel wichtiger aber: In Davos lernt der damalige NHL-Star seine heutige Frau Tabea kennen, mit der er die beiden Kinder River und Ayla hat. «Du bist mein Fels», sagt er zur Schweizerin, «es gibt nicht genug Worte, um zu beschreiben, was du mir bedeutest.» Er sei so dankbar, dass sie den Weg in sein Leben gefunden habe.

15 Saisons prägt Thornton die San José Sharks, ist Allzeit-Rekordhalter mit 804 Assists und Zweitbester mit 1055 Punkten. Beim HCD schlägt er 2020 für ein kurzes Comeback zum dritten Mal seine Zelte auf und spielt zwölf Partien (5 Tore/6 Assists), bevor er nochmals in der NHL (Toronto, Florida) aufläuft und seine glorreiche Karriere nach der Saison 2021/22 endet. Seinen definitiven Rücktritt verkündet Thornton jedoch erst im Sommer 2023.