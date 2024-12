Timo Meier schiesst die New Jersey Devils zum 3:2-Erfolg über die Seattle Kraken. Dem Appenzeller gelingt der Siegtreffer ebenso wie Pius Suter bei den Vancouver Canucks.

1/4 Timo-Time! Timo Meier trifft für die New Jersey Devils zum Sieg. Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Timo Meier schiesst die New Jersey Devils zum 3:2-Erfolg über die Seattle Kraken. Dem Appenzeller gelingt der Siegtreffer ebenso wie Pius Suter bei den Vancouver Canucks.

Das 2:2 nach dem zweiten Drittel hatte im Prudential Center, wo die New Jersey Devils ihre Heimspiele austragen, nicht lange Bestand. Meier schloss den ersten Angriff nach der zweiten Pause mit seinem neunten Treffer der Saison ab. Die Verteidigung der Kraken geriet arg unter Druck, der Befreiungsschlag misslang und Meier musste den Puck, der ihm vor die Schaufel kullerte, nur noch über die Linie schieben.

Der Herisauer ist nun bei 20 Skorerpunkten angelangt und belegt in der Skorerwertung der Schweizer Söldner Platz 3 - hinter Nico Hischier (27) und Roman Josi (23).

Suter trifft gleich doppelt

Richtig in Fahrt gekommen ist Pius Suter. Der Zürcher traf beim 5:2-Sieg seiner Vancouver Canucks über die Columbus Blue Jackets im Schlussdrittel gleich zweimal. Beim 3:2 vollendete er die Vorarbeit von Conor Garland, der hinter dem Tor die Scheibe erobert hatte, das 5:2 gelang per Empty-Netter.

Suter schoss in den letzten fünf Partien total fünf Treffer. Mit bereits 11 Toren nach 24 Partien steuert er auf einen persönlichen NHL-Bestwert zu. Der Rekord aus dem Vorjahr (16 Tore in 80 Partien) wird schon bald fallen, wenn er weiter in dieser Kadenz trifft.

