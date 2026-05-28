Hurricanes vor dem Einzug in den Stanley-Cup-Final

Den Carolina Hurricanes fehlt noch ein Sieg, um in den Final der NHL-Playoffs einzuziehen. In Spiel 4 der Eastern Conference Finals lassen sie den Montreal Canadiens auch dank eines Ex-Biel-Juniors keine Chance.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Nach zwei knappen 3:2-Siegen in der Overtime machen die Carolina Hurricanes in Spiel 4 der Eastern Conference Finals gegen die Montreal Canadiens kurzen Prozess. Der 4:0-Auswärtssieg ist nach der 2:6-Auftaktpleite der dritte Sieg in Folge für die Hurricanes, die damit kurz vor dem Einzug in den Stanley-Cup-Final stehen.

Die Partie entscheidet Carolina dabei schon im ersten Drittel. Innert weniger als drei Minuten stellen die Hurricanes auch dank Nikolaj Ehlers von 0:0 auf 3:0. Der Ex-Biel-Junior und Sohn des langjährigen National-League-Coaches Heinz Ehlers liefert zu zwei Treffern den Assist. Nach einem torlosen Mitteldrittel sorgt Andrei Swetschnikow kurz vor Schluss mit einem Empty-Netter für den Schlusspunkt.

Den Hurricanes fehlt nun noch ein Sieg, um zum ersten Mal seit 20 Jahren ins Endspiel der NHL-Playoffs einzuziehen. Dort würden die Vegas Golden Knights warten, die den Finaleinzug bereits gesichert haben. Den ersten Matchpuck hat Carolina in der Nacht auf Samstag vor heimischem Anhang.