DE
FR
Abonnieren

Auch dank Ex-Biel-Junior
Hurricanes vor dem Einzug in den Stanley-Cup-Final

Den Carolina Hurricanes fehlt noch ein Sieg, um in den Final der NHL-Playoffs einzuziehen. In Spiel 4 der Eastern Conference Finals lassen sie den Montreal Canadiens auch dank eines Ex-Biel-Juniors keine Chance.
Publiziert: 06:52 Uhr
Kommentieren
1/2
Die Carolina Hurricanes gewinnen Spiel 4 gegen die Montreal Canadiens mit 4:0.
Foto: keystone-sda.ch
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Nach zwei knappen 3:2-Siegen in der Overtime machen die Carolina Hurricanes in Spiel 4 der Eastern Conference Finals gegen die Montreal Canadiens kurzen Prozess. Der 4:0-Auswärtssieg ist nach der 2:6-Auftaktpleite der dritte Sieg in Folge für die Hurricanes, die damit kurz vor dem Einzug in den Stanley-Cup-Final stehen.

Die Partie entscheidet Carolina dabei schon im ersten Drittel. Innert weniger als drei Minuten stellen die Hurricanes auch dank Nikolaj Ehlers von 0:0 auf 3:0. Der Ex-Biel-Junior und Sohn des langjährigen National-League-Coaches Heinz Ehlers liefert zu zwei Treffern den Assist. Nach einem torlosen Mitteldrittel sorgt Andrei Swetschnikow kurz vor Schluss mit einem Empty-Netter für den Schlusspunkt.

Den Hurricanes fehlt nun noch ein Sieg, um zum ersten Mal seit 20 Jahren ins Endspiel der NHL-Playoffs einzuziehen. Dort würden die Vegas Golden Knights warten, die den Finaleinzug bereits gesichert haben. Den ersten Matchpuck hat Carolina in der Nacht auf Samstag vor heimischem Anhang.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen