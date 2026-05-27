Mit einem knappen Sieg zum Schluss sichern sich die Vegas Golden Knights gegen Colorado Avalanche den Triumph in der Western Conference und ziehen in den Stanley-Cup-Final ein. Ihr Schweizer Torhüter schaut dabei aber nur zu.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Am Ende wird es doch noch einmal eng: Rund zwei Minuten vor der Schlusssirene erzielt Gabriel Landeskog für Colorado Avalanche den Anschlusstreffer zum 1:2, nachdem Mark Stone (5.) und Cole Smith (55.) die Vegas Golden Knights zuvor scheinbar vorentscheidend in Front gebracht haben. Geht da ganz kurz vor dem Saisonende doch noch etwas beim Team aus dem US-Bundesstaat Colorado?

Nein, ein weiteres Tor will im Anschluss keines mehr fallen – die Vegas Golden Knights bringen den knappen Vorsprung vor heimischer Kulisse über die Zeit und holen sich damit in der Nacht auf Mittwoch den entscheidenden Sieg in dieser Playoff-Serie, die letztendlich gleich mit 4:0 an die Equipe aus Las Vegas geht. Mit ihrem insgesamt dritten Titel in der Western Conference schaffen sie auch den Einzug in den Playoff-Final. Dort treffen die Knights auf den Gewinner der anderen Halbfinal-Serie, in der die Carolina Hurricanes gegen die Montreal Canadiens derzeit mit 2:1 in Führung liegen.

Bei diesem Erfolg erneut nicht mittun darf der letzte in den NHL-Playoffs verbliebene Schweizer: Akira Schmid ist einmal mehr überzählig und kriegt den Finaleinzug der Golden Knights damit nur als Zuschauer mit. Sein letzter Einsatz in der nordamerikanischen Top-Liga datiert vom 21. März.