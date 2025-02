Ex-Profi Peter Lenes alias «Swaggy P» begeistert in den Sozialen Medien mit seinen Tricks Hunderttausende. Im Nati-Training versuchen sich vier Schweizer an einem seiner Kunststücke – und werden von Mal zu Mal besser.

Ob auf Schwarzeis eines zugefrorenen Sees, als Trainingsgast bei Profiklubs oder auf Rollerskates in einem Autowerk – die Clips von Instagram-Star «Swaggy P» mit unglaublichen Tricks und schnellen Moves begeistern im Netz Hunderttausende.

Im Leben davor war Peter Lenes, wie der Puckkünstler im richtigen Leben heisst, Hockeyprofi. Der 38-Jährige spielte bis 2020 für den EC Kitzbühel. Der US-Stürmer blickt aber auch auf Einsätze in der EHCL und AHL zurück.

Ab und zu sieht man auch in Partien unserer Ligen Spieler, die sich selbstbewusst eines Kniffs bedienen, um den Goalie zu überraschen und zu skoren. Oder am Ende der Trainings gibt es die Akteure, die ihre Moves gerne üben und verbessern. Höchste Zeit also, im Training der Nati in Kloten vorbeizuschauen. Gibt es wagemutige Schweizer, die sich an einem «Swaggy»-Trick versuchen?

Christoph Bertschy (Fribourg), Ken Jäger (Lausanne), Dominik Egli (Frölunda, SHL) und Jonas Taibel (Lakers) probieren es trotz dem im Training malträtierten Eis. Vor allem das Abfangen des Pucks mit der Stockschaufel nach dem Lupfer erweist sich als knifflig. Doch von Mal zu Mal werden die Nati-Spieler besser. Ihn genauso wie «Swaggy P» hinzukriegen, sei in einer halben Stunde aber unmöglich, ist sich das Quartett einig.